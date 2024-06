Gyerekként másik sportágat nem is próbáltál ki?

Nádudvaron a kilencvenes évek elején nem akadt sok választási lehetőség. Az sem mellékes, hogy nálunk a kézilabdának kis túlzással családi hagyománya volt. Korábban nagybátyám volt az edzőm, testvérem, Dóra jelenleg a DVSC-ben játszik, de rajtunk kívül gyakorlatilag az összes unokatestvérem kézilabdázott.

Örülnél, ha a gyermekeid szintén kézilabdáznának?

A feleségemmel semmit sem szeretnénk rájuk erőltetni. Annak örülnék, ha valamilyen csapatsportot választanának, mivel azt megtapasztaltam, hogy mennyi pozitív hozadéka van ennek.

A következő idényben láthatunk majd a DESOK lelátóján?

Azt nem ígérem meg, hogy minden bajnokin a helyszínen fogok szurkolni a fiúknak, de havonta legalább egy összecsapásra elmegyek. A kézilabda miatt nem volt sok szabadidőm, de most változik a helyzet, ezt pedig ki akarom élvezni. Például ősszel eddig nem igazán tudtunk elutazni, ezúttal erre is lesz lehetőségünk. Azt ki kell emelnem, hogy szüleimnek és feleségemnek, Áginak egyaránt hálás vagyok, ugyanis rengeteg terhet levettek a vállamról. Nekik is nagy szerepük van abban, hogy ilyen szép és hosszú lett a sportkarrierem.