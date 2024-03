A kíméleti területen horgászati tevékenységet végzőket nem feltétlen kellene elzárni. De aki már más ügyekben is volt büntetve, és olyan halászeszközt használ, amire nem hogy nincs engedélye, de más jogszabályban meghatározottak szerint még tiltott eszköznek is számít, mert a hal szenvedéses halálát okozza; arra igenis, a halgazdálkodók és a horgászok részéről is elvárható lenne, hogy kellően szigorú büntetést kapjanak