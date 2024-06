Családbarát szolgáltatással bővített a debreceni repülőtér, amely a Schaeffler Debrecen Kft.-vel együttműködve alakított ki interaktív gyerekjátszót. Az új, ingyenes családbarát szolgáltatás még komfortosabbá teszi a családok utazását.

A debreceni repülőtér és a Schaeffler közös projektjét a cégek ügyvezetői mutatták be június 11-én

Forrás: Czinege Melinda

– Az elmúlt években célul tűztük ki azt, hogy még komfortosabbá, gördülékenyebbé tegyük az utaskezelési folyamatainkat. Ennek keretében adtuk át tavaly az új utasbiztonságellenőrző-berendezéseinket – mondta Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője. Elmondta, ezen projekt folytatása a terminálátalakítás, mellyel tovább csökken majd a várakozási idő.

Gyermekjátszó is fogadja a debreceni repülőtér legkisebb utasait

– Mindezek mellett célunk, hogy hangsúlyozzuk elköteleződésünk a családok, gyermekek kényelme, biztonsága iránt. Most egy régi vágyunk vált valóra azzal, hogy egy gyermekjátszót alakítottunk ki a Schaefflerrel közösen – mondta a Debreceni Nemzetközi Repülőtér igazgatója. Hozzátette, a debreceni vállalatban olyan partnerre találtak, amely hozzájuk hasonló értékeket képvisel, fontos szempontként kezeli a családokat, gyerekeket. – Ezen alapelveknek megfelelően alakítottuk ki a gyermekjátszót, amely készségfejlesztő játékokkal is várja a legkisebbeket – emelte ki.

Fejlesztőjátékokkal is vár a debreceni repülőtér családbarát újítása

Forrás: Czinege Melinda

Szabó Péter, a Schaeffler ügyvezetője elmondta, családi tulajdonban lévő vállalkozásként nem volt kérdés, hogy a projekt mellé állnak. – Mi is rengeteget utazunk innen, jó, hogy most már van olyan terület, ahol játszhatnak a gyerekek. Így a szülők is nyugodtabban tudnak készülődni a beszállásra – mutatott rá. Hozzátette, a jövőben az épület második emeletén is terveznek hasonló játszóházat kialakítani.