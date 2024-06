„Megújul a védőnői szolgálat épülete – olvasható Berekböszörmény közösségi oldalán. Arról számolnak be, hogy az önkormányzat 2022 júniusában nyújtott be támogatási kérelmet a védőnői szolgálat Köztársaság tér 8. szám alatti épületének komplex felújítása céljából, s a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának kedvező döntése alapján 100 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Június 7-én átadták a munkaterületet a kivitelező vállalkozás részére, így a munkák napokon belül megkezdődhetnek. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a felújítás ideje alatt a védőnő az orvosi rendelő szolgálati lakásában elérhető továbbra is a megszokott időpontokban.