A következő években is milliárdokból fejleszthetnek

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, a Magyar szürkék útja projekt egyik koncepciója az volt, hogy olyan turisztikai fejlesztések legyenek a vármegyében, amelyek nem pontszerűen mutatnak be egy-egy helyszínt, hanem összekapcsoltan, egymást kiegészítve, erősítve tárják a látogatók elé a térség értékeit.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke

Forrás: Molnár Péter

Hajdúböszörmény a 2014-2020-as fejlesztési időszakban összesen 5 és fél milliárd forintból fejleszthetett, s a tervek szerint legalább ugyanennyi fejlesztés történhet itt a következő években is – osztotta meg.

Hozzátette: a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút engedélyes tervei elkészültek, a Hajdúböszörmény-Hajdúdorog-Hajdúnánás mentén haladó bicikliút pedig már kiviteli tervekkel rendelkezik.

Ott tartunk, hogy az elmúlt évek itteni fejlesztéseit egy kezünkön már nem tudjuk összeszámolni, azonban még most sem értünk ezeknek a végére. Nagyon jó adottságai vannak a területnek, s van egy jó városvezetés, amelyiknek van elképzelése arról, hogyan fejlesszen egy ilyen területet

– fogalmazott köszöntőjében Tiba István, a térség országgyűlési képviselője. Mindezekhez pedig forrásra van szükség, melyhez a vármegyei önkormányzat által támogatott pályázat szükséges. – S nem árt, ha van lobbi is, ami az én dolgom. Nagyon szépen köszönöm a vármegyei önkormányzatnak és az önkormányzatnak, hogy minden esetben jelezték felém, amikor plusz forrásra volt szükség.

Éppen a múlthéten született döntés arról, hogy ebben a pályázatban a konzorcium tagjai további 16 millió forint támogatást kaptak fejenként – tette hozzá.

Tiba István országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

Új látógató központ épült

Gajdán Viktor, a városfejlesztési- és városüzemeltetési osztály csoportvezetője ismertette: a most átadott fejlesztések két pályázati forrásnak köszönhetők. A hajdúböszörményi Fürdőkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark komplex turisztikai fejlesztése elnevezésű projekt eredményeként épült egy új látogatóközpont, melyet egy híd köt össze a meglévő épülettel. Ebben két multifunkciós terem található, amely kiállítások, előadások és különböző rendezvények megtartására alkalmas. A projekt keretében kialakítottak egy ökoturisztikai kiállítást, valamint egy játszóházat is, amely a Hajdúság természeti értékeit mutatja be. Mindezeken felül utak, parkolók, közvilágítási lámpák újultak meg, új utcabútorokat, térfigyelő kamerákat telepítettek, valamint kibővítették a meglévő játszóteret.

– A Magyar szürkék útja című beruházásban két épület épült, melyekben bemutatótermeket, illetve kézműves foglalkozások megtartására alkalmas műhelyeket alakítottunk ki – foglalta össze.

