A hagyományokat kiemelve, a történelmi hitelesség talaján maradva, innovatív megoldások bevezetésével indították el uniós támogatással az Oxenweg – Magyar szürkék útja című projektjét a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a konzorciumi partnerei. A javarészt infrastrukturális beruházásokat tartalmazó turisztikai fejlesztés egy tematikus útvonal, melynek állomásain a látogató megismerkedhet az adott település történelmével, nevezetességeivel, látványosságaival.

A történelem ötvözése a turizmussal

– Ez az úgynevezett szürkemarha-hajtóút vagy másnéven Oxenweg egy tematikus turisztikai útvonal. Az ötlet alapja az, hogy a 16. század környékén bajor földön kialakult élelmiszerhiány miatt a Hortobágyról hajtották el a megvásárolt szürkéket Nürnbergbe. Természetesen a turisztikai útvonalunk nem megy el egészen Németországig – ismertette a Napló megkeresésére Bulcsu László, a megyei önkormányzat alelnöke. Mint felidézte, 2014-ben fogalmazták meg azt, hogy az Operatív Programok turisztikára fordítható támogatási forrásaiból legalább egy tematikus útvonalat létrehoznak a megyében. – Az volt a célunk, hogy a turizmusnak adjunk új tematikát, új megközelítést innovatív megoldások bevezetésével. Azt szerettük volna többek között ezzel elérni, hogy a Hajdú-Biharba látogató turista ne csak az adott települést ismerje meg, ahol megszállt, hanem fedezze fel a környező helyeket is – húzta alá.

Bulcsu László, megyei önkormányzat alelnöke

A megyei önkormányzat konzorciumvezetőként a projekt kezeléséért, a kommunikációs és marketingfeladatok ellátásáért, eszközök beszerzéséért és applikációfejlesztésért felelt, míg a konzorciumi partnereknél egy-egy, jellemzően infrastrukturális fejlesztés történt.

– A tematikus útvonalhoz fejlesztett applikációban nem csak a projekthez tartozó új attrakció, de az érintett települések története, látványosságai és nevezetességei is megjelennek. A tervezésben pedig figyelembe vettük a meglévő és tervezett kerékpárutakat is – mutatott rá az alelnök. Mindezeken felül pontgyűjtő, interaktív játékok is kerültek a rendszerbe, amelyekkel tárgyi emlékeket nyerhetnek a turisták. Ez utóbbi még kidolgozás alatt van.

Kiállítótereket és pihenőhelyeket is kialakítottak

A tervezett beruházások egy kivételével elkészültek, így Hajdúböszörményben egy emlékház és egy kézművesudvar mutatja be a pásztoréletet és helyi kézművességet, ugyanakkor szekérkiállítás is várja a látogatókat. Hajdúnánáson Portékaház és tanösvény is készült, valamint egy városi makett mutatja be a belváros régi településszerkezetét. Balmazújvárosban a Semsey-kastély pincerészét újították fel néprajzi látványraktárnak, továbbá kialakítottak egy kézművesházat és rendezvényteret is.

Nagyhegyes Elep településrészén játszóházat és pihenőhelyet alakítottak ki, továbbá egy tanösvényt és a szürkemarha-tenyésztés, daruvonulás közvetlen megtekintésére kilátót. A nádudvari polgármesteri hivatalban kiállító- és fogadótér mutatja be a helyi pásztoréletet és a kapcsolódó kézművességet. Hajdúszoboszlón egyebek mellett megújult a Bocskai Múzeum kiállítása, amely bővült a Bocskai Istvánhoz és Thököly Imréhez kapcsolódó korona és méltóságjelvények hiteles másolataival. Hortobágyon pedig a víziszínpad felújítása a cél.

– Azt látjuk, hogy a befektetett munka és támogatás megtérülni látszik. Mondhatni, az Oxenweg évszázadokkal ezelőtt és most is bevételt jelent az érintett települések számára. Hiszen nemcsak új attrakciók jöttek létre, hanem a tematikus útvonal innovatív megoldásainak köszönhetően a már meglévő értékek, látványosságok egy újabb fronton kerülnek előtérbe – fogalmazott Bulcsu László.

