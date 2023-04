A vármegyei önkormányzat projektjében hét településen végeznek vagy végeztek főként olyan infrastrukturális fejlesztéseket, melyek révén a hagyományokra támaszkodva innovatív módon ismertetik meg a látogatókkal az adott település nevezetességeit, történelmét és látványosságait.

Nagyhegyesen látogatóközpontot alakítottak ki, a bemutatóépület mellett készült még egy szabadon álló, fa tartószerkezetű, tetővel fedett, 12,84 méter gerincmagasságú kilátó, mely a Hortobágyi Nemzeti Park pufferzónájában a vonuló madarak és az éjszakai égbolt megfigyelési pontja. Található még itt egy vidéki környezethez illeszkedő, a tanya vidéki hangulatát idéző játszótér is. A bemutatóépület és a kilátó közötti 120 méteres útvonalat egy „tanösvény” köti össze, a koncepcióba illő ismeretterjesztő táblákkal.

Forrás: Tóth Imre

96 millió forintból valósult meg a beruházás, a támogatás mértéke ebből 56 millió forint volt. Bajusz Istvánné polgármester köszöntőjében felidézte, az az épület, amiből a látogatóközpontot kialakították, korábban volt már lakóház, munkásszálló és általános iskola is. Mint mondta,

ez a fejlesztés megmutatja azt, hogy ezen a kis településrészen – ahol mindössze 141-en laknak – is lehet szépet és jót létrehozni.

Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője a beruházás kapcsán kiemelte, ennek a fejlesztésnek üzenetértéke van, hiszen a magyar társadalomban a vidéki életmód mindig különös szerepet töltött be, a tanyák, a tanyaközpontok mindig valamiféle státuszt jelentettek. Emlékeztetett, a kis közösségekben kialakult életformának megvoltak a kulturális értékei, hagyományai. – Volt egy olyan időszak, amikor ez a településrész virágzott, sokkal több lakója volt. Amikor ez az időszak elmúlt, a korábbi értékek egy kicsit háttérbe szorultak, s kihívás elé került az adott terület gazdája. Ezt a kihívást nem volt egyszerű megválaszolni – mutatott rá a honatya. Hangsúlyozta,

éppen azért fogalmazódott meg az Oxenweg gondolata, hogy ezek az értékek ne vesszenek el.

Bajusz Istvánné polgármester és Bodó Sándor országgyűlési képviselő

Forrás: Tóth Imre

A projekt megálmodójának titulálták Pajna Zoltánt, a vármegyei közgyűlés elnökét. Ő úgy véli, van egy olyan örökségünk, amit illik észrevenni, megőrizni, továbbadni és ápolni, e mentén született meg a Magyar szürkék útjának gondolata. – Balmazújvároson már átadtuk a projektet, ahogyan Hajdúszoboszlón, Hajdúnánáson és Nádudvaron is, Hajdúböszörményben még nem történt meg átadás. Hortobágy már a finisben van, a víziszínpad-beruházás indulását remélhetőleg hamarosan be tudjuk jelenteni. Arra ösztönzünk mindenkit, hogy ha egy helyszínen valaki ott van, akkor ismerje meg a következőt is. Vannak olyan közös céljaink és lehetőségeink, amivel tudják egymás turisztikai vonzerejét növelni – emelte ki a projekt fő célját. Hozzátette, mindenkinek nagyon fontos, hogy adja önmagát, de mégis kapcsolódjanak egymáshoz a projektek.

Eddig pontszerű fejlesztések voltak a vármegyében, ezek nagyon kevés alkalommal kapcsolódtak egymáshoz. Ez a projekt nagyon jó példa arra, hogy a turisztikai fejlesztéseket próbáljuk koncentráltan, együttműködve megvalósítani

– húzta alá.