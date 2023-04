Püspökladányban is egy újabb fejlesztéshez érkeztünk, egy birkózócsarnok létesült. Jelentősége, hogy egy állandóan berendezett, csak a nehézatlétika által használt épület. Ez nagyon fontos, hiszen eddig a birkózóknak más sportágakkal kellett osztozniuk a város sportlétesítményein

– hangsúlyozta Bodó Sándor. Azzal, hogy a helyi birkózók saját csarnokot kaptak, egyrészt nem kell állandóan átpakolniuk egy-egy edzés vagy verseny előtt és után például a helyi sportkomplexum játékterét. Ez azért is fontos, mert a püspökladányi birkózók nem csak a város, de a térség sportéletének egyik kiemelkedői sportolói, Püspökladány pedig a vármegye nehézatlétikájának egyik központja. – A birkózás jelentőségét nem kell különösebben ecsetelni: olimpiai sportág az ókor óta, a magyar versenyzők egyik legsikeresebb versenyszáma. Ez a folyamatosan nyitva álló sportcsarnok tudja biztosítani azokat a feltételeket, amik ahhoz kellenek, hogy a gyerekek ne csak délután, hanem az iskolai elfoglaltságukhoz igazodóan akár későbbi időszakban tudják használni, a fiatal felnőttek számára pedig a koraesti órákban is rendelkezésre álljon. Emellett pedig szakági versenyek lebonyolítására is alkalmas – tette hozzá.

Tanuszoda Püspökladányban és Tiszacsegén

Bodó Sándor ismertette: ez a csarnok egy szakpolitikai elképzelésen alapuló beruházás volt, amit a Magyar Birkózó Szövetség is támogatott. 500 négyzetméter alapterületű, két állandó birkózószőnyeggel kialakított, s rendelkezik a megfelelő kiszolgálóhelyiségekkel, mint például a mosdók és az öltözők. Az épület tetejére napelemrendszert telepítettek és a legtakarékosabb gépészeti megoldásokkal szerelték fel. A projekt költsége mintegy 400 millió forint volt.

– Természetesen további terveink is vannak az utánpótlás-nevelés területén: egyik ilyen a szabadtéri kondiparkok létesítése, amelyek ugyan már jónéhány településen megvalósultak, de például Földesen még ez a feladat vár ránk. Reményeink szerint – amint a gazdasági helyzet biztosítani tudja – folytatjuk a tanuszoda programot. Itt Püspökladány az egyik várományos, de úgy gondolom Tiszacsege vonatkozásában is egy olyan hiánypótló szerepet tudna ezen beruházás betölteni, mely hozzájárulhat a gyermekek egészséges életmódra való neveléséhez – zárta felszólalását a honatya.

Bekecs Sándor