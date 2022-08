A nehézatlétikának, a birkózósportnak sok évtizedes hagyománya van a Sárrét-menti városban. Válogatottakat, országos bajnokokat indított el, nevelt ki a püspökladányi egyesület. A régmúltban Kis-Simonka Mátyás szerepelt sikerrel hazai és országos versenyeken, míg napjainkban a most 17 esztendő Darabos László viszi jó hírét a ladányi birkózásnak. László korosztályos Európa-bajnok és világbajnoki második helyezett; igaz, már a Budapest Honvéd színeiben. A Püspökladányi Nehézatlétikai Sport Egyesület egyébként országosan is jegyzett, versenyeredmények alapján felállított birkózó szakosztályok közötti rangsorban rendre a mezőny első harmadában foglal helyet.

Ilyen előzmények után érthető, hogy saját edzőcsarnokot szerettek volna a püspökladányi „karfiolfülűek".

A majdan a városi önkormányzat tulajdonába kerülő létesítmény történetét azonban már mondja el Szabó Csaba, a Püspökladányi Nehézatlétikai Sport Egyesület elnöke. – 2014-ben érkezett el a csarnoképítés ideje, mégpedig úgy, hogy az állam két részletben mintegy 100 millió forint támogatást adott a kivitelezésre. Csakhogy időközben folyamatosan emelkedtek a beruházás költségei, ezért a rendelkezésre álló pénzből egyszerűen képtelenség lett volna megvalósítani az edzőcsarnokot. Végül is tavaly pont került a tervezés, építés körüli huzavonára, mégpedig azzal, hogy az állam a mi birkózócsarnokunkat is a megvalósítandók közé sorolta, és ehhez forrást is rendelt. A városi sportcsarnok mellett, közel 280 millió forintból épül meg a kiszolgálóhelyiségekkel ellátott edzőcsarnok. A helyszín azért is ideális, mert a sportcsarnokban akár nemzetközi birkózóversenyeket is lehet majd tartani, mellette pedig ott van a versenyt kiszolgáló csarnokunk.

Szabó Csaba hozzáfűzte, a püspökladányi egyesület ma is stabil bázisa a hazai birkózósportnak, így nagyon örül, hogy legkésőbb 2023. február 28-án birtokba vehetik az új létesítményt.

CH