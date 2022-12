Hol a szabad ég alatt, hol egy megújult belső térben várhattuk idén a pillanatot, amikor egy hosszú nemzetiszín szalagot sok kicsi darabbá nyisszantanak országgyűlési képviselők, polgármesterek, intézményvezetők és kivitelezők. Beszámolóink volt, hogy intézmények, volt, hogy utak felújításáról szóltak, de megörökítettük több munkahelyteremtő beruházás átadásának büszkeséggel teli momentumát is a vidéki településeken. Most a teljesség igénye nélkül vettük sorra azokat a fejlesztéseket melyeket idén zárhattak le a megyei települések.

Intézményfejlesztések értek révbe

A 2022-es évben több alkalommal írtunk arról, hogy a települések célja a nevelési-oktatási intézményeik korszerűsítése. Többek között Hajdúbagoson, Hencidán és Gáborjánban is megtörténtek a nevelési intézményeket érintő beruházások, ezek a fejlesztések a Magyar falu programban elnyert forrásokból valósulhattak meg. A munkálatok eredményeként a mai kor igényeinek megfelelő körülmények között tölthetik a mindennapokat tanárok és diákok.

A hajdúbagosi tornacsarnok

Fotós: Kiss Annamarie

Hajdúbagoson a Templom utcai tornaterem 40 millió forint támogatási forrásnak köszönhetően újult meg, Hencidán mintegy 42 millió forint vissza nem térítendő támogatás révén korszerűsítették az iskolaépület, a gáborjáni önkormányzat pedig mintegy 37 millió forintfelhasználásával biztosított modernebb teret a helyi diákoknak.

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új szárnnyal bővült idén, ez a fejlesztés 436 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból, valamint a Berettyóújfalui Tankerületi Központ csaknem 70 millió forintos támogatásából valósult meg.

A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új szárnnyal bővült idén

Forrás: Napló-archív

2022-ben csaknem 900 millió forintos beruházást zártak le a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában. A forrásból építettek egy teljesen felszerelt, csoportbontások lehetőségét biztosító tornacsarnokot és ehhez kapcsolódó kiszolgáló épületrészt is. Az iskola négy új, a jelenkor elvárásainak megfelelően felszerelt szaktanteremmel bővült. Ezenkívül az iskola már meglévő részét, valamint a technika és életvitel tantárgy oktatását segítő, úgynevezett műhelyépületet is teljesen felújították.

Nemcsak az iskolaépületek, hanem sportcsarnokok is megszépültek a tanulók javára. Több mint 400 millió forintos beruházás valósulhatott meg például Esztáron, ahol 860 négyzetméter alapterületű, modern tornacsarnok épült.

Három évtized elteltével újra bölcsőde működik Hajdúszováton

Fotós: Napló-archív

A legkisebbek kényelmét is megteremtették a megyében. Többek között új, önálló bölcsődeépülettel gyarapodott Hosszúpályi, ezt a fejlesztést 200 millió forintnyi támogatásból végezte el a helyi önkormányzat. De három évtized után most már újra működhet bölcsőde Hajdúszováton is, a beruházásra 94 millió forint támogatást kaptak, melyhez még 50 millió forintnyi önerőt tett az önkormányzat.

Munkahely és érték is terem

Ebben az évben Bakonszegen zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemet hoztak létre, Bárándon pedig a tésztaüzem ad munkát a helyieknek, miután ott 200 millió forintból fejlesztették a gyárat. Földesen pedig korszerűsítették és bővítették az asztalosüzemet.

Fülöp húzott egy váratlant, és gyepszőnyegüzemet hozott létre. Az önkormányzat a Gazdaságélénkítő programban elnyert támogatásból valósította meg az elképzelését saját területén, a több mint 200 millió forintos támogatás által létrehozták a gyeptelepet, valamint eszközöket vásároltak, és raktárcsarnoknak alkalmas épületet újítottak fel. Az előregyártott gyepszőnyegek iránti egyre növekvő kereslet igazolja azt, hogy jó fába vágták a fejszéjüket két évvel ezelőtt.

Gyepszőnyeget állít elő a fülöpi önkormányzat, a Gazdaságélénkítő programban elnyert támogatás révén alakította ki az üzemet a saját területén

Forrás: Napló-archív

A munkaerő-piaci beruházásokhoz szorosan kapcsolódik a munkásszállók építése is, és ebből sem volt hiány a megyében. Legutóbb például Hajdúnánáson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társaságában avathattak fel egyet.

Utak és egyre javuló településképek

Az útépítés ebben az esztendőben is sláger volt a megyei településeken. Többek között Hajdúhadházon és Hajdúböszörményben is nagy összegű felújítás történt, Nagyhegyestől pedig már két keréken indulhatunk Debrecen irányába, hiszen ott kerékpárút létesült.

Túranappal avatták fel a nagyhegyesi kerékpárutat a mozogni vágyók

Forrás: Napló-archív

Az utak mellett a közösségi terek is gombamód nőttek ki a földből. Mintegy 93 millió forintért felújították és korszerűsítették a hajdúdorogi Helytörténeti Gyűjtemény épületét. Sárrétudvari szívében is megújult tér fogadja már az arra járókat, hiszen a Magyar falu programban elnyert 24 és fél millió forintnak köszönhetően korszerűsítették a művelődési házat. Két ütemben, mintegy 110 millió forintból épült meg az új piac Hosszúpályiban, ez a fejlesztés amellett, hogy hasznos a településen élőknek és a piaci árusoknak, a község központi terének képét is javította.

A téglási pumptrack pályán is lehet immár hasítani, 30 millió forint ráfordításával valósult meg idén a sporttelep udvarán ez az új attrakció, az önkormányzat az összeg felét önerőből tette hozzá. A polgáriak pedig két keréken szelhetik az utakat, ugyanis mintegy nyolc kilométernyi kerékpárúttal bővült a település belterülete, valamint a város külterülete is Tiszaújváros irányában. A fejlesztésre mintegy félmilliárd forint uniós és kormányzati támogatást, valamint saját forrást is fordított az önkormányzat, s a létesítménynek része továbbá a Király-ér felett egy önálló kerékpárhíd is.

A polgári kerékpárhíd avatása Forrás: Napló-archív

Talán az egyik leginkább várt beruházás volt idén az a hajdúszoboszlói komplex turisztikai, kétmilliárd forint összköltségű fejlesztés, melynek eredményeként a Mátyás király sétány és a Szent István park újítása történt meg (lásd a nyitóképünket). A terület sok más mellett körszökőkutakkal, kishajóúsztató medencével és különféle installációkkal gazdagodott a helyiek és a turisták örömére.

BBI