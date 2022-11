Lassan egy éve annak, hogy felvonultak a munkagépek és hosszú előkészítés után elkezdődött debreceni Petőfi tér fejlesztése. A beruházásra mintegy 900 millió forint európai uniós támogatást fordított az önkormányzat, melynek eredményeként a Nagyállomással szemközti, 17 ezer négyzetméteres parkban kialakítottak egy 400 négyzetméteres tavat, mellé egy faburkolatú teraszt – melyhez később csatlakozik egy grillpavilon is -, továbbá egy építészettörténeti tanösvényt is.

– A Petőfi tér a város kapuja. Amikor valaki megérkezik a vasútállomásra, akkor gyakorlatilag kilép a pályaudvar épületéből és a városközpont felé eltekintve ezzel a nagy térrel találkozik. Itt szerzi meg első benyomásait Debrecenről - fogalmazott Papp László polgármester csütörtökön, a megújult parkban tartott sajtótájékoztatón.

A Petőfi téri projekt részeként épült egy körülbelül 75 négyzetméter alapterületű, a mai kornak megfelelő, 12 játszóeszközt tartalmazó játszótér; 3 ezer négyzetméteren cserjét telepítettek, megújult mintegy 6 ezer négyzetméternyi zöldfelület és új fákat is ültettek. A biztonságot 14 új térfigyelőkamera, valamint 29 új lámpaoszlop is szolgálja, a pihenést pedig 40 támlás pad és 15 ülőkő. Mindezek mellett hulladékgyűjtőket, ivókutakat és kerékpártámaszokat is telepítettek; megújult a környéken több út- és járdaszakasz, csomópont, valamint a tér ikonikus, névadó alkotásának, Petőfi Sándor szobrának a restaurálása is részét képezte a projektnek. Ezen park felújítását is magában foglaló Zöld Város Program további részeként pedig lakótelepek újultak meg a Tócóvölgy és a Tócóskert, a Vénkert, az Újkert és a Sóház városrészekben, valamint a Dobozi utcán.

Bekecs Sándor