Egy helyi székhelyű cég, mintegy nettó 134 millió forint értékben építheti fel a megújuló Petőfi térre tervezett grillpavilont.

A Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszerében megjelent összegzés szerint egy földszintes, körülbelül 178 négyzetméteres épületet alakít majd ki a vállalkozó a teljesen megújuló területen.

Az épület fő funkciója grillpavilon, az alábbi helyiségekkel: főzőkonyha felszereltségű konyha a hozzá tartozó helyiségekkel, konyhatechnológia kialakítása nélkül, beltéri és teraszos vendégtér és illemhelyek. Az épületben továbbá helyet kap egy akadálymentesített illemhely is, amely a téren és a játszótéren lévő emberek számára lesz elérhető. Mindemellett az épületet hűtő-fűtő klímákkal, kétféle szellőztetőrendszerrel látják el, valamint egy 7,02 kilowatt per órás napelemrendszert is telepítenek rá. Továbbá kialakítanak négy darab parkolót is, melyből egy akadálymentesített lesz. A felhívásra összesen két ajánlat érkezett.

A nyertesnek hat hónap áll majd rendelkezésére grillpavilon kialakítására.

A vállalkozási szerződést várhatóan szeptember 19. után írja majd alá a vállalkozó és az önkormányzat.

A Petőfi téri munkálatok aktuális állásáról augusztus közepén olvashattak portálunkon: „ezekben a hetekben alakítják ki a fejlesztés leglátványosabb elemének ígérkező mesterséges tó medrét, épül a játszótér a terület állomás felőli (déli) oldalán, ahol zajlik a »zsákparkoló» területén lévő ivóvíz- és szennyvízhálózatának felújítása is” – írtuk akkor.