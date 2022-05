Az infrastruktúra fejlesztése, a környezet meg­szépülése még nem minden: Szentháromság néven a tócóskertiek 200 hívő befogadására alkalmas új görögkatolikus templom felépítését is üdvözölhetik idén.

A város szívében

A belváros is nagy változások előtt: a Petőfi tér átépítése már javában zajlik, a látványos beruházás része többek között egy grillterasz, egy játszótér és egy 400 négyzetméteres vízfelületű tó kialakítása is. Sőt, a Petőfi-szobor is teljes körű rekonstrukción esik át. A Régi Városháza szintén megszépül. A műemlék épület hátsó részének korszerűsítése mellett az egész tömb energetikai felújítása is a beruházás részét képezi. Ha már Régi Városháza: nem mehetünk el szó nélkül a Sas utcai mélygarázs építése mellett sem: a négyszintes, 207 férőhelyes parkoló nemcsak hiánypótló lesz, de egyben annak utcai megfelelőjét is kiváltja, helyükön zöldterületet alakít ki az önkormányzat.

A rohamosan fejlődő város az utak fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Az ipari zónák irányába és megannyi lakóövezetben is történtek, történnek útfelújítások idén (például Kisbánya utca, Felsőpércsi utca). Cél a könnyebb megközelíthetőség, a növekvő forgalom problémamentesebb, gyorsabb levezetése. Nem beszélve a kerékpárosokról: hamarosan akár több mint 100 kilométer hosszúságúra nyúlhatnak a városban elérhető bicikliutak (ennek remek példája a jelenleg is épülő, Kismacsra vezető szakasz).

PSZ