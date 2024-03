A Niónál egyszerű beszállítóból fejlesztési partnerré avanzsált a Contemporary Amperex Technology Co. Limited, azaz a Debrecenben gyárat építő CATL. A két kínai vállalat nagy teljesítményű és hosszabb élettartamú akkumulátorok közös fejlesztéséről szóló stratégiai megállapodást kötött csütörtökön Pekingben – számolt be a Világgazdaság. Mint írták, a cél, hogy az elektromos autók legdrágább, a teljes ár 40-50 százalékát is kitevő részegységét minél alacsonyabb költséggel tudják előállítani úgy, hogy eközben a cellák energiasűrűsége, s vele a tárolókapacitás is növekedjen.

Az együttműködés keretében a Nio és a CATL saját technológiáját próbálják összefésülni, csökkentendő az akkumulátorok úgynevezett „teljes életciklus” költségeit – mondta a lap szerint újságíróknak William Li, a Nio alapító-vezérigazgatója. Hozzátette, hogy el kellene érni, hogy az akkumulátorok élettartama, normális használhatósági ideje 8-10 év fölé nőjön, azaz közeledjen az autók átlagosan 15 évre tehető életciklusához.

Azt is megjegyzik, hogy a Nio saját tulajdonú akkumulátorcsere-állomásokat üzemeltet, amelyek percek alatt automatikusan kicserélik a lemerült telepeket feltöltöttekre. Ezeket az állomásokat 2022 ősze óta Biatorbágyon szerelik össze.