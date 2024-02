Lakhatási program fiataloknak

A Klímabarát vármegye prioritásban 4 milliárd 270 millió forint áll majd a város rendelkezésére. Ebből a Margit téri, a Simonyi úti, az Ifjúság utcai, a Tócóskerti és a Manófalva óvodában épületenergetikai felújítást végeznek el, felújítják az Angyalföld téri bölcsődét, de benne van ebben a programban a gyógyfürdő energetikai fejlesztése is. Ez utóbbi tartalmát még nem dolgozták ki.

A Gondoskodó vármegye elnevezésű prioritás Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott részéből 8 milliárd 745 millió forint érkezik Debrecenbe. Ebből két bölcsődét újítanak fel, a városi szociális szolgálat Csapó utcai és Pósa utcai telephelyén infrastrukturális fejlesztéseket végeznek, továbbá a Jerikó utcai, a Kincseshegy utcai, a nagymacsi, a Monostorpályi úti, az Angyalföld téri és a Pandúr utcai orvosi rendelőt újítják fel, de ebből a keretből valósul meg a Bolyai általános iskola épületfelújítása is.

Emellett nyolc óvoda és két bölcsődei tagintézmény felújítására is sor kerül majd. A Gondoskodó vármegye prioritás Európai Szociális Alap Plusz által finanszírozott részéből csaknem 6 milliárd forint érkezhet a városba építési jellegű beruházásokat nem tartalmazó programok és akciók megvalósítására. Ebből szeretné támogatni az önkormányzat a Mozdulj, Debrecen! programot, továbbá környezetvédelmi és közösségfejlesztési programok megvalósítását is tervezi segítségével. Ugyancsak felhasználnák ezt a forrást a fiatalok lakhatási támogatására is.

Itt Barcsa Lajos elidőzött és részleteiben is kibontotta a témát. Reagálva az ingatlanpiaci helyzetre, a helyi cégekkel együttműködve szeretnének kedvezményes bérleti díjjal lakhatási lehetőséget nyújtani a 35 év alattiaknak. Hiszen Debrecennek az az érdeke, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik itt kerülnek ki az iskolapadból – középiskolából vagy egyetemről –, a városban lakhatáshoz jussanak, s ezzel teljes életpályamodellt kínáljon számukra Debrecen. A lakhatásban való segítéssel a város is és a cégek is versenyképesebbek lesznek. Mint azt Barcsa Lajos elmondta, a cégvezetőkkel már tárgyalt, és hajlandók segíteni fiatal munkavállalóikat a lakáshoz jutásában.

Ez a bérlakásprogram nem szociális alapú, hanem életkorfüggő, s debreceni lakcímmel és munkahellyel kell majd hozzá rendelkezniük az igénybe vevőknek. Nekik a piaci bérleti díj töredékét kell majd fizetniük

– hangsúlyozta az alpolgármester, hozzáfűzve, hogy ez a program még kidolgozás alatt van. A Versenyképes vármegye prioritásban rendelkezésre álló 11 milliárd 300 millió forintot közlekedésfejlesztési projektek megvalósítására fordítja Debrecen. Ebben benne van a már említett kerékpárutak és közúti csomópontok építésén kívül a józsai Natura 2000-es terület fejlesztése, továbbá utak építése a Nyugati Ipari Parkban.