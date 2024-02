Barcsa Lajos alpolgármester leszögezte, fontos, hogy a vállalatok itt vannak és nem csak mint erőforrás tekintenek a városra, a társadalmi felelősségvállalás kapcsán is tesznek lépéseket. Elmondta, élhető várost építenek, hatalmas területek újultak meg, a legtöbb fejlődő városrészben játszóterek, kondiparkok is létesültek, de még egy országos viszonylatban is elismert extrém sport parkkal is gazdagodott Debrecen az utóbbi időszakban. Ezek mellett persze egy nem csak fejlődő, de élhető város kialakítására is törekednek, egyebek mellett a tömegközlekedés fejlesztésére is jelentős forrásokat fordítanak. Törekednek továbbá a fenntarthatóságra számtalan zöld intézkedésekkel, köztük olyan hatalmas beruházásokkal, mint a Civaqua-program.

Barcsa Lajos alpolgármester tájékoztatója

Forrás: Molnár Péter

Bérlakásprogrammal is segítenék a fiatalokat

Az alpolgármester elmondta, ők is érzékelik azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok napjainkban szembenéznek. Ezek kapcsán az önkormányzat egyeztetéseket folytat az ide érkező cégekkel is, többek között bérlakásprogram indításával kívánják segíteni a jövőben a fiatalok elindulását, családalapítását, önálló életük megkezdését.

A program jelenleg még kidolgozás alatt áll, de nagy vonalakban arról lenne szó, hogy debreceni cégek és az önkormányzat segítenének egy előre meghatározott ideig, hogy a fiatal debreceni munkavállalók kedvezményes feltételekkel tudjanak lakáshoz jutni

– magyarázta.

Barcsa Lajos elmondta, ha a duális képzésben megtalálják a közös hangot a cégekkel, az egy mindenki számára előnyös helyzetet eredményez. Arra is rámutatott, a szakképzést mindig a gazdasági igényekhez kell igazítani, ezzel annak versenyképessége is biztosítottá válik. – A városvezetőség célja, hogy az itt működő cégek az itteni diákokra építsenek, ezért is fejlesztjük az intézményeinket. Az ideérkező vállalatok felé is ezt az álláspontot képviseljük; elsősorban a helyi, szakképzett munkaerőre számítsanak – fogalmazott az alpolgármester.

Jó döntés a duális képzés

A duális képzés kapcsán Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a szakképzési intézményeknek mindig is volt egyfajta kapcsolata a vállalatokkal, de mára már sok minden megváltozott. Tudatta, napjainkban a teljes szakmai képzést a vállalatokkal közösen dolgozzák ki, hiszen a legjobb eredményt csak úgy érhetik el, ha az elméleti és a gyakorlati oktatás együtt valósul meg. – A duális képzés lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy olyan szakmai és gyakorlati tudást szerezzenek, melyet a későbbiekben is jól tudnak majd kamatoztatni – hangsúlyozta.