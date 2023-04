– Németországi színvonalú minőségi szakképzési rendszere van Debrecennek – jelentette ki Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár pénteken, a Debreceni Szakképzési Centrum járműipari képzőközpontjának átadásán. A Gáborjáni Szabó Kálmán utcai egykori óvoda épületét alakították át és szerelték fel a legmodernebb eszközökkel, a projekt mintegy 247 millió forintos költségét teljes mértékben vissza nem térítendő európai uniós támogatásból fedezeték.

A szakképzés rendszerét az elmúlt években megújítottuk, mert olyan szakemberekre van szükség, különösen olyan kiemelkedően sikeres régiókban, mint Debrecené; akik a gazdaság igényeire választ adnak, a magyar ipart, a nemzetközi és hazai vállalatokat segítik

– mondta Hankó Balázs. Sikeresnek nevezte a szakképzés megújítását, amit szerinte az is alátámaszt, hogy mind többen választják a szakképzést, így például a DSZC diákjai néhány éve 7,5 ezren voltak, ma 12 ezren vannak.

A Debreceni Szakképző Centrum által is képviselt jármű-, építő-, gép- és egyéb iparnak még több sikeres magyar munkaerőre van szüksége. A siker egyik kulcsa, hogy a megújult szakképzési rendszerben a gyakorlat került a fókuszba.

A most átadott képző központban megtalálható a jelen és a jövő is; amit itt tanulnak a diákok, azt tovább tudják vinni a duális képzés keretében a különböző cégek műhelyeibe. A Debreceni Szakképző Centrumnak jelenleg 200 ilyen partnere van, köztük nagy cégek és kisebb magyar vállalkozások is – mondta Hankó Balázs.

Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár

Még több munkás kell

Szavai szerint a sikerhez hozzájárul egy új, rugalmas működési és munkavállalói modell, továbbá az az együttműködés, melynek kiválósága Debrecen: együttműködik a város, az ipar szereplői, a DSZC és a Debreceni Egyetem. – Mindehhez infrastrukturális támogatás is szükséges, mint ahogyan a jelen ágazati képző központ megújítása – tette hozzá az államtitkár.

A kiváló debreceni működés alátámasztásra elmondta, a város technikumai, szakképző intézményei közül számos az ilyen iskolák rangsorának élmezőnyében szerepel. – Maga a BMW is az itt folyó munkát elismerve száz fiatal duális partnere lesz, azaz németországi minőségű, színvonalú szakképzési rendszer van Debrecenben – zárta.

Papp László polgármester kifejtette: Debrecen rendkívüli gazdasági fejlődése jelentős munkaerő-igénnyel is jár, és a szakképzésben az egyetemmel, cégekkel meglévő együttműködés olyan produktivitással bír, amelynek köszönhetően egy nagyon erős expanzió jellemzi a debreceni oktatási piacot.

A szakképzés gazdaságnak való megfeleltetése rendkívül fontos. Ahogy a latin mondás tartja, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, ennek a gyakorlati alkalmazása pedig Debrecenben ragyogóan tetten érhető

– hangsúlyozta.

Papp László polgármester

Nagy kihívásnak mondta azt a gazdasági fejlődést, ami jellemzi a várost: több mint 11 milliárd eurónyi működő tőke érkezik, ami 16 ezer új munkahelyet is jelent. Korábban az itt végzett fiatalok lehetőség hiányában elmentek, ma már a vállalatok keresik a diákokkal a kapcsolatot. – A járműipari képzőközpont létrejöttével a támogatás jó helyre került, oda, ahol az oktatáson keresztül a gazdaságot lehet építeni. Továbbá a projekt mutatja a DSZC jó helyzetfelismerő képességét is, reakciókészségét a reálgazdasági folymatokra, hiszen a diákok az itt megszerzett tudással olyan munkalehetőségekkel bírnak majd, ami itt tartja őket – szólt elismerően a polgármester. Úgy vélte, ma nagyon nehéz tanítani, szinte a jövőbe kell látni, mert a rendkívül gyorsan változó világban rohamosan avul el a tudás. A Debrecenbe települő cégek pedig olyan magas technológiai színvonalat képviselnek, ami különösen nagy kihívást jelent a szakképzésnek. Bizakodását fejezte ki, hogy a DSZC „állja majd a sarat” e téren, többek közt ezen fejlesztésnek köszönhetően is.

A vonzó oktatási környezet, a korszerű ipari igényeknek megfelelő tudású oktatók, és a karrierlehetőség fontosságát emelte ki Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója, hozzátéve, a járműipari képzőközpontban ez mind együtt megtalálható. Elmondta, a tervek szerint még hat oktatóteremmel szeretnék bővíteni a létesítményt, mely a továbbképzés számára is rendelkezésre áll.

A képzőközpont kialakításának eredményeként négy tanműhelyt; gépészeti alapozó, gépi forgácsoló műhelyt, gyártási folyamat szimulációs labort, mechanikai mérőlabort hoztak létre, valamint a ezeket kiszolgáló szociális helyiségeket, anyagraktárt.

Szilágyi Sándor, a DSZC főigazgatója

