A TOP 100-as lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. Az elemzés vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához, és milyen eredménnyel teszik le a diákok az érettségi vizsgát. A figyelembe vett mutatók százas skálán meghatározott átlaga szoros versenyt mutat a legkiválóbb intézmények között - olvasható a DSZC Hajdú Online-hoz eljuttatott közleményében.

Mint írják, örömteli esemény, hogy a TOP100-as ranglistán a Debreceni Szakképzési Centrum négy iskolája is szép helyezést ért el: a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum a 9., a Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum a 24., a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum a 64., míg a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum a 93. helyen végzett. A teljes lista ide kattintva érhető el.

A Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikuma

Forrás: DSZC

Hozzátették, a Debreceni Szakképzési Centrum számára büszkeség az, hogy a szakképzés nemcsak jó szakmát ad, hanem karrierutat is kínál a fiatalok számára. Az idei már a harmadik olyan tanév, amely az új szakképzési rendszer alapján zajlik. Egyre népszerűbbek a technikumi és szakképző iskolai képzések a továbbtanulók körében, évről évre nő a szakképzésbe jelentkezők száma, illetve a bejutáshoz szükséges tanulmányi átlag is – a DSZC bízik benne, hogy ez a tendencia ebben az évben is tovább folytatódik.

A Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikuma

Forrás: DSZC

A Debreceni Szakképzési Centrum a tanulói karriertámogatások és vonzó szakképzés megvalósítása mellett kiemelt figyelmet fordít a felkészült oktatók, oktatói fejlesztések támogatására, továbbá az infrastrukturális fejlesztésekre is. Az elmúlt években több intézményük is megszépült és további jelentős beruházások várnak rájuk a következő években annak érdekében, hogy a Szakképzési Centrumba jelentkező tanulók jól felszerelt, modern épületekben sajátíthassák el a jövő szakmáit.

A Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikuma

Forrás: DSZC

A nyolcadikosok 2023. február 22-ig jelentkezhetnek abba a középiskolába, ahol tanulmányaikat szeretnék folytatni. A Debreceni Szakképzési Centrum 18 ágazatban, több mint 70 szakmában 2400 férőhelyet hirdetett meg a 9. évfolyamokon.