– Debrecen stratégiájának fontos része az, hogy olyan munkahelyteremtő beruházásokat hozzunk létre a városban, amely abba az irányba hat, hogy minél több fiatal tehetséget szólítsunk meg, és minél több fiatalnak adjunk munkalehetőséget az itteni iskolák elvégzését követően – ezzel a gondolattal kezdte Barcsa Lajos alpolgármester augusztus 16-án, szerdán a Bürkle Hungary Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatót.

Az esemény apropóját az adta, hogy a duális képzésben sikeres első tanévet tudhat maga mögött a cég és a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC). Az alpolgármester szerint ha sikerül minél több tanulót megszólítani, akkor végbemegy az a cél, hogy a város népességmegtartó ereje erősödjön. Mint mondta, ennek a folyamatnak a közepén vagyunk, a Bürkle Hungary Kft. tevékenysége pedig jól illik ebbe a körbe.

A továbbiakban a duális szakképzésről beszélt, mely meglátása szerint egy jó és nyertes viszony: a szakképzési centrum esetén látszik, hova képzi a fiatalokat. A cégeknek is jó, hiszen a duális képzésben résztvevők piacképes tudás birtokában vannak, ez a termelékenységben is meg tud mutatkozni.

Az igazi nyertesek pedig a tanulók, hiszen nekik egyre több lehetőség áll rendelkezésre ahhoz, hogy helyben helyezkedjen el, biztos megélhetést találjanak

– szögezte le Barcsa Lajos. Hozzátette: jók a folyamatok, de még hosszú út áll előttünk. A Bürkle elektronikai technikus, illetve mechatronikai technikus tanulóknak ad lehetőséget a duális képzésben, éppen ezek a szakmák, amelyekre sok cégnél szükség van. – A szakképzési centrummal komolyan dolgozunk azon, hogyan lehet ezeket a céges igényeket kielégíteni. Jelentős tervezési folyamatok zajlanak azokban az iskolákban, ahol ilyen végzettségű diákokat képeznek, itt elsősorban a Brassaira és a Beregszászira kell gondolni, ebbe a körbe esik még a Mehchwart is, hiszen ott az informatikai képzés, amelyre a cégek számítanak – mutatott rá. Az alpolgármester elmondta, hogy most már infrastrukturálisan szűk a keresztmetszet, nincs elég tanterem, éppen ezért az iskolák bővítésén dolgoznak.

Tirpák Zsolt (balról), Barcsa Lajos és Laczkó Gábor a tájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

A cél az, hogy itt maradjanak

Laczkó Gábor, a Bürkle Hungary Kft. gyárigazgatója felidézte, 2019-ben indult a cég egy kis termelési felületen, egy kezdetleges szerelési műveleteket végző vállalkozás volt. A 2020-as év a stabilizációról szólt, 2021-ben megindult a bővítést, 2022-ben elkészült az új, nagyobb üzem. Fő céljuk a szakképzésben való részvétel, társadalmi szerepvállalásnak tekintik, hogy Debrecen kulturális és szakmai, képzési életében részt vegyenek.

A szakképzési centrummal együttműködve 2022 szeptemberében kezdődött a Beregszászi és a Brassai 5-5 tanulójával a duális képzés, idén nyáron még hét diákot vállaltak be nyári gyakorlatra, ősztől pedig két további tanulót alkalmaznak.

Laczkó Gábor is kitért ezen képzési forma előnyeire. Ő azt emelte ki, hogy a diákok a legújabb technológiákat ismerhetik meg, valamint beilleszkednek egy cég kultúrájába. A vállalat oldaláról szerinte az a legnagyobb előny, hogy szakmailag felkészült kollégákat képeznek ki, az a cél, hogy ezek a fiatalok a cégnél maradjanak. A jövőbe tekintve elmondta, a Bürkle fejlődése nem áll meg ennél a pontnál, a kompetenciákat növelik.

Kivételes helyzetben van Debrecenben a szakképzés

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja szerint a szakképzésnek akkor van értelme, hogy ha tudjuk, hova képezzük a szakembereket. Szavai szerint Debrecenben kivételes helyzetben van a szakképzés, hiszen a pályaválasztás előtt állónak el tudják mondani, hogy ebben a városban az adott szakmák hol hasznosulhatnak.

– Szakképzést megvalósítani egyedül intézménnyel nem lehet, csak úgy, ha együttműködünk a cégekkel, azokkal a partnereinkkel, ahol majd a tudás hasznosul – hangsúlyozta. A kancellár kitért arra is, hogy a 2020 óta hatályos új szakképzési rendszer számos rugalmas lehetőséget adott: a képzési idő alatt rugalmas tantervi rendszerben tanulnak a diákok, a 11. évfolyamtól a duális képzésben lehetőség van céges, speciális céges igények megtanítására. Arról is beszélt, hogy ez a rendszer anyagi előnyt is jelent, hiszen a szakképzésben tanulók 9. és 10. évfolyamon, az ágazati alapoktatásban ösztöndíjat kapnak, a 11. évfolyamtól a duális partnernél töltött gyakorlat ideje alatt pedig havonta 100 ezer forint feletti fizetést.

Tirpák Zsolt emlékeztetett, az új szakképzési rendszerben a technikusi képzés a mérnökképzés előszobája lehet, hiszen a Debreceni Egyetemmel egy olyan együttműködési keretben dolgoznak, melynek eredményeként létrejött az okleveles technikusi képzés.

Zárásként kiemelte, a szakképzést választók számára rendelkezésre áll a karrierlehetőség, s a tudás mindig annyit ér, amennyit a gyakorlatban tudunk hasznosítani. Debrecenben a szakképzést életszerűen tudjuk megvalósítani – szögezte le.