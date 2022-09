A cégcsoport nem csupán a termékek előállításánál fordít kiemelt figyelmet a minőségre, a munkavállalók felkészültsége és folyamatos fejlesztése is kiemelkedő értékként van jelen az életükben. – A Tranzit Csoportnál pontosan tudjuk, hogy a versenyképes fizetésre és a jó juttatási csomagra alapként tekintenek az állást keresők, de egyre inkább felértékelődnek olyan szempontok is, mint például, milyen környezetpolitikát folytat egy cég, mennyire komfortosak a munkakörülmények, milyen csapatban kell dolgozni, vagy miként támogatja a vállalat a szakmai előmenetelt – foglalta össze Ivanek-Nagy Enikő marketing manager. A cégcsoporttól tulajdonképpen egy jó mixet várnak, és kapnak a hozzájuk csatlakozó kollégák. A vállalat dinamikus fejlődéséhez a legjobb, legelhivatottabb munkaerőre van szükségük, ezért karrier-lehetőséget kínálnak mindazoknak, akik érdeklődnek ezek iránt a szakmák iránt. Azokat pedig, akik hosszútávra terveznek velük, pályamodell is várja. Náluk ugyanis egy ember értéke a tudásának és a hozzáállásának a szorzata. Ha a tudás magas szintű, de rossz a hozzáállás, akkor a szorzat nulla. Ha viszont valakinek még nem elég magas a tudása, de jó attitűddel rendelkezik, és hajlandó tanulni, az megtalálhatja náluk a számítását.

A debreceni telephelyükre értékesítési munkatársat, beszerzési menedzsert, villanyszerelőt, mechanikus karbantartót, termelési műszakvezető helyettest, termelési csoportvezető helyettest, termékgyártó csomagolót és takarítót keresnek. Törökszentmiklósi bázisukra pedig műszaki beszerzési munkatárs, villanyszerelő, mechanikus karbantartó, szennyvízműkezelő és karbantartó, termelési műszakvezető helyettes, termelési csoportvezető helyettes, termékgyártó csomagoló és takarító, valamint technológus minőségellenőr pozícióra várják a jelentkezéseket.

Panyiczki-Berényi Viktória