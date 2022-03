A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft. (HBMFÜ) harmadik állásbörzéjén 37 kiállító várta az érdeklődőket a Silley Gábor Művelődési központban csütörtökön. A nagyvállalatok mellett ismét találkozgattunk helyi cégekkel. A Kőröstej Kft. böszörményi üzemében sajtot gyártanak, tejipari betanított munkásoktól kezdve a szakképzett gépkezelőkön át egyéb szakmákban is munkatársak jelentkezését várják.

– Folyamatosan bővülünk, egyre nagyobb mennyiségben termelünk, ennek következtében erősítenünk kell a csapatot is – mondta Vas Erika, a cég HR-vezetője. Az Északi Agrárszakképzési Centrum hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma is megjelent az állásbörzén. – Most a felnőttképzésre koncentráltunk az állásbörzéhez igazodva, mind a 13 olyan szakmánkat elhoztuk, amelyek két év alatt megszerezhetők az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban – tudatta Darócziné Szanics Mónika pályaválasztási felelős.

A megnyitón Tiba István érdekes és hasznos kiállításnak titulálta a rendezvényt. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy lehetőségek vannak, munkavállalók viszont sokkal kevesebben, mint mondta, a vállalkozások ezzel a problémával küzdenek. – Bízom abban, hogy a következő időszakban a kormány kedvező intézkedései segítik azt, hogy minél többen vissza tudjanak térni az elsődleges munkaerőpiacra – hangsúlyozta.

Sőrés István alpolgármester szerint a börze a munkavállalók és a munkáltatók közötti kapcsolattartás leggyorsabb, leghatékonyabb és legolcsóbb módja. Rámutatott, Hajdúböszörmény a megye második legnagyobb, míg a régió negyedik legnagyobb, illetve közigazgatásilag az ország negyedik legnagyobb területű városa, úgy véli, érdemes ide jönni. – Közel 20 ezer aktív munkavállaló van a településen. A munkavállalóink igen magas munkakultúrával rendelkeznek – méltatta a helyieket.