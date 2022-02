A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (HBMFÜ) a gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési paktum részeként négy állásbörzét szervez, a hajdúsámsoni után ez volt a második állomás.

A Kabos Endre Városi Sportcsarnokban Vitányi István országgyűlési képviselő fontos állomásnak nevezte az újfalui börzét. Úgy fogalmazott, 2010 óta nagyot változott a világ, akkor 12 százalék felett volt a térségben munkanélküliség, most Berettyóújfaluban 4,6 százalék, a megyei átlag 5-6 százalék. A szakképzési centrum jelentőségét hangsúlyozta, kiemelte, a centrum folyamatosan köt újabb stratégiai megállapodásokat különböző cégekkel, vállalatokkal. Mint mondta, a piaci igényekhez alkalmazkodik a szakképzés, hiszen az a cél, hogy jó szakemberek legyenek Magyarországon.

Muraközi István polgármester arról beszélt, az a legfontosabb, hogy a munkát keresők és a munkaadók egymásra találjanak. Kitért arra, hogy az elmúlt 12 év fejlesztési politikájának eredményeinek köszönhető az, hogy egyre többen találják meg számításaikat. Hozzátette, nagyon sok nagyvállalat választotta a megyét, de ha nem lenne gyorsforgalmi úthálózat, sokkal nehezebb lenne a munkába járás a kistelepülésen élőknek. Úgy fogalmazott, az elmúlt években több százmilliárdos fejlesztések segítették a kistelepülésen élőket abban, hogy 20-30 kilométerre lévő munkahelyre is el tudjanak menni.

A célunk az, hogy mindenki helyben találja meg a boldogulást, s biztos egzisztenciával rendelkezzen, lehet, hogy 30-40 kilométerre fog munkát vállalni, de a családja, ez élete itt legyen biztosított, gazdagítsa a bihari települések mindennapjait

– húzta alá.

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke is rámutatott, az elmúlt 12 évben megteremtődtek azok a feltételek, hogy ma már azt mutatja, verseny van a munkavállalókért. Mint mondta, egy település életében az egyik legfontosabb, hogy az ott élőknek legyen jövőképük. – A településekkel közösen megvalósított fejlesztések pontosan azt a célt szolgálják, hogy a lakosok érezzék, hogy olyan szolgáltatások kapnak, amelyek az életüket segítik – szögezte le.

Korbeák György, a fejlesztési ügynökség ügyvezetője hangsúlyozta, itt segítséget is kapnak az álláskeresők. Ismertette, még két helyszínen, Hajdúböszörményben és Püspökladányban tartanak állásbörzéket a következő hetekben. – Az állásbörzéken közel száz megyei kis- és középvállalkozás mutatja be tevékenységét, és méri fel a helyi és térségi munkaerőpiaci lehetőségeket. A látogatók közvetlenül beszélgethetnek, nyíltan kérdezhetnek a cégek képviselőitől, a vállalatok pedig rengeteg potenciális munkavállalóval találkozhatnak – mutatott rá a börzék jelentőségére.

Gépkezelő munkakörbe keresett új kollégákat a berettyóújfalui székhelyi TAMA Hungary Kft., mely folyamatosan bővül. – Mezőgazdasági termékeket csomagoló és gyártó cég vagyunk, egyre nagyobb megrendeléseink vannak, ezért szeretnénk több új kollégát is betanítani – mondta lapunknak Vadász Sándor, a cég egyik toborzója.

Elsősorban dietetikusok, szakasszisztensek, szakápolók jelentkezését várja a Gróf Tisza István Kórház. A standjuknál Halászné Szilágyi Gyöngyi tudatta, nagyon jó a kapcsolatuk az Arany János Gimnázium Egészségügyi Szakképzővel, duális képzésben ők is tartanak órákat. – Nemcsak az egészségügyi területen, hanem a gazdasági részen is számítunk jelentkezőkre: kazánkezelőt, elektroműszerész technikust és vízszerelő szakmunkásokat is keresünk – mondta az ápolási igazgató.

