A megyei foglalkoztatási paktum keretében megszervezte az első állásbörzéjét a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség (HBMFÜ) csütörtökön, a hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 27 kiállító vonult fel erre az alkalomra, a multinacionális cégek mellett helyi vállalkozások és a megyei szervezetek is képviseltették magukat. Érdemes volt megállni például az Aqua-Plastech standjánál, a családi vállalkozás közel 40 éve működik Hajdúsámsonban. Darabos János ügyvezető-tulajdonos a Naplónak elmondta, most akár 3-4 embert is fel tudnak venni, ha kell, betanítják az új munkatársakat. – Funkcionális vizeket, italokat gyártunk. Ha valakinek van egy kis affinitása, aztán majd lojalitása a céghez, akkor előbb-utóbb jól fogja magát érezni nálunk – mondta.

A börze megnyitóján Antal Szabolcs polgármester köszönetét fejezte ki, hogy a négyállomásos rendezvénysorozat első állomása Hajdúsámson lett. Megosztotta, helyhiány miatt nem tudtak minden céget fogadni, akkora volt az érdeklődés. Megjegyezte, ez is azt mutatja, hogy mennyire megváltozott az elmúlt tíz évben a munkaadók és a munkavállalók viszonya. Úgy fogalmazott, mára a munkanélküliséget felváltotta a munkaerőhiány.A megjelent kiállítók abban érdekeltek, hogy olyan munkavállalóik legyenek, akik be tudnak illeszkedni az adott munkakultúrába, a közösségbe – véli Pajna Zoltán. A megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, nem baj, ha elsőre nem találjuk meg a számunkra ideális munkát, van lehetőség váltani, de fontos, hogy a fiatalok már a pályaválasztás előtt tájékozódjanak. A projektről tudatta, 2016-ban indult a megyei foglalkoztatási paktum, a megyei önkormányzat 1 milliárd 635 millió forintot kapott, ebből 1644 fő foglalkoztatással kapcsolatos képzését tudták biztosítani. Szélesebb kitekintésben négy térségi paktum volt, így összességében 4,4 milliárd forint állt rendelkezésre, több mint 3600 embernek adtak támogatást az elhelyezkedéshez. – Az elmúlt években több mint 50 olyan vállalkozói fórumot tartottunk, ahol több mint 500 vállalkozással vettük fel a kapcsolatot – ismertette. Az elnök a jövőbe is tekintett, elmondta, folytatódik a program, a TOP Pluszban 5 és fél milliárd forint fog rendelkezésre állni a projektre. A szerződés megkötését követő 5 évben elsősorban az inaktívakra szeretnének fókuszálni, azokra, akiket a rendszer jelenleg nem lát.