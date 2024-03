Józsáné Vári Eleonóra szépségterapeuta rendszeresen tart sminkoktatásokat, ahol mindig átnézik a résztvevők neszesszerét és mint elmondta, találkozott már meglehetősen szennyezett darabokkal. –Van, aki kocsiban sminkel a piros lámpánál. Aki ilyenkor alapozót is használ, általában kézzel viszi fel, de előtte és utána is nyúl a műszerfalhoz, sebváltóhoz, vizes palackhoz, így ami a kocsiban lévő tárgyak felületén található, azt felviszi az arcára, és kotorászás közben rákerül a neszesszerre is.

Ezért is fontos, hogy az életritmusunkkal összeegyeztethető sminket válasszunk, amit megfelelő körülmények között tudunk feltenni

– hangsúlyozta a szakember, aki arra is kitért, hogy milyen eszközöket érdemes választani.

– Nagyon divatosak a szivacsok, rengeteg színben és méretben kaphatóak, de a használatukat nem javasolom, mert igazi bacigyűjtők. Ha nem tisztítjuk ki őket azonnal, akkor egyetlen meglévő pattanás esetén is gondot okozhatnak. Benne maradnak a szivacsban a baktériumok, amik tovább szaporodnak, nem szerencsés vele ezután dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy a használatuk nem gazdaságos, rengeteg anyagot szívnak fel feleslegesen – mutatott rá a szépítész.