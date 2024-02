Már javában zajlik a jelentkezés a 2024-es Tündérszépekre, ezért felkerestünk egy szakembert, adjon tanácsot, hogyan lehet valakiből igazán jó bőr. Mező Rebeka 5 éve dolgozik kozmetikusként, vele beszélgettünk a bőrápolásról.

– Mára jelentősen megugrott a közösségi médiában azoknak az influenszereknek a száma, akik bőrápolással kapcsolatos tanácsokat adnak, ők az úgynevezett skinfluencerek. Általában a drogériában és a gyógyszertárakban található termékeket ajánlják, amik bárki számára könnyedén elérhetőek és az áruk is kedvező – ismertette a trendet Mező Rebeka. Hozzátette, ennek a divathullámnak azonban több hátulütője is van.

Nem választhatunk bőrápolási terméket az alapján, hogy ha valakinek működött, akkor az nekünk is fog. Ismernünk kell a saját bőrtípusunkat, de ezt otthon nem tudjuk megállapítani. Ehhez szakemberre van szükség, kevés azt tudni, hogy zsíros vagy száraz, mert emellett rengeteg olyan tényezőt kell figyelembe venni, amiről a laikusok nem is tudnak

– magyarázta a kozmetikus.

Mező Rebeka kozmetikus beszélt a helyes bőrápolásról

Forrás: Mező Rebeka-archív

Mező Rebeka munkája során azokkal is találkozik, akik a jelenség áldozatai lettek, begyulladt vagy heges lett az arcuk, mert nem megfelelő módon kezelték. – Divat lett arra biztatni a követőket, hogy savazzák, hámlasszák, peelingezzék az arcukat, akár heti rendszerességgel is. Ilyen tanácsot viszont nem adhatunk annak, akinek problémás a bőre, mert csak rontunk a helyzeten – osztotta meg tapasztalatait. Úgy látja, a peeling mellett a túlzott fényvédő használata okoz még súlyos károkat. – Az influenszerek azt az üzenetet közvetítik, hogy aki nem használ fényvédőt, az nem is ember, holott az a problémás bőrnek csak plusz terhet jelent.

Mindenki a tisztítás, hidratálás és fényvédőzés szentháromságát hirdeti mint tökéletes háromlépéses bőrápolási rutint, azonban ez csak akkor működik, ha rendben van a bőrünk. Az egészséges bőrt fel kell építeni, és ezt nem kezdhetjük a fényvédővel, amit például az érzékeny bőr magába sem tud szívni, megül rajta

– részletezte Mező Rebeka.

Hogyan kell felépíteni a bőrt?

Mező Rebeka szerint nem véletlenül létezik a szakma, a kozmetikusok tudják pontosan megállapítani, kinek milyen a bőrtípusa és hogyan kell kezelni a fennálló problémákat. – Ha valakinek csorbul az önbizalma a bőre miatt, állandóan takargatja, akkor azt a bőrt meg kell gyógyítani. Ezt otthon saját magunk nem tudjuk kezelni, egy drogériában vagy patikában vásárolt készítmény nem hozza el számunkra a megoldást. Ezek a termékek azért könnyen elérhetőek, mert nincsen mögöttük olyan technika és tudás, mint a drágább, professzionális kozmetikumok esetében. Míg a drogériában kaphatók ideig-óráig talán tudnak jó érzést adni, de nem jutnak elég mélyre, addig a profi készítmények sejtszinten hatnak és valóban gyógyítanak – mutatott rá Mező Rebeka a kozmetikumok közötti különbségekre.

A kozmetikus elmondta,

a jó szakembert arról ismerhetjük fel, hogy kezelés előtt konzultál a vendéggel, hogy többek között tájékozódjon arról, miket használ, milyen korábbi problémai voltak, mivel foglalkozik, szed-e valamilyen gyógyhatású készítményt.

– Sokan mondják, hogy nem tehetik meg, hogy rendszeresen kozmetikába járjanak. Azt nem veszik figyelembe, hogy ha ritkán elmegyünk, de otthon jó terméket használunk, akkor nem leszünk gyakori vendégek. A bőrápolás sikere 70 százalékban attól függ, hogy mit használunk otthon naponta, a többi 30 százalék a kozmetikus felelőssége, aki kijelöli a helyes irányt.