– A nagy felületű útfelújítás a D2030 program része, aminek köszönhetően a körzetben több mint 3,5 milliárd forintot kaptunk útfejlesztésre az elmúlt öt évben. Befejeztük a Nagy Imre utca harmadik szakaszának korszerűsítését 1,5 milliárd forintból, kiszélesítettük a Bethlen utcát 1,6 milliárd forintból, felújítottuk a Segner teret 122 millió forintból. A Pesti utca korszerűsítése közel 70 millió forintból, a Mester utcáé közel 80 millió forintból valósult meg. Ez a Hortobágy utcai felújítás 21 millió forintba kerül – ismertette Papp Csaba a számokat. Hozzátette, a nagy ütőereknek a megépítése az egész város számára fontos volt, hiszen súlyos problémákat okoz, ha a csomópontok forgalomáteresztő képessége nem megfelelő. Azt is megjegyezte, orvosként számára külön öröm, hogy az egészséges életmód jegyében a körzetben a kerékpárutat is mindenütt kiépítették, és biztonságosan átvezették a nagyobb kereszteződéseken is.

Papp Csaba körzetében több nagy felületű útfelújítást kiviteleztek az elmúlt öt évben

Forrás: Czinege Melinda

Az útfelújítás mellett a járdákra és parkolókra is gondoltak

Papp Csaba arra is emlékeztetett, hogy a Hortobágy utcán nem ez az első felújítási projekt, az önkormányzat az elmúlt öt évben folyamatosan végzett járdajavítási munkálatokat az egyes számtól a tizenegyesig, illetve több tíz gépkocsi befogadására alkalmas parkolót alakítottak ki.

A jelenlegi beruházással nemcsak a Hortobágy utca 16-tól a Hortobágy utca és a Kar utca kereszteződéséig tartó 130 méteres útszakaszt újítjuk fel, hanem parkolóhelyeket is festünk fel. A sűrűn lakott belvárosban minden parkolóhely kincs, reméljük, a felfestés sokat segít abban, hogy egyszerre ne foglaljanak el másfél helyet az autósok. A munkálatok május 17-ig tartanak, addig is kérjük a lakosság türelmét

– mondta.