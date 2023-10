Az útburkolati jelek festésével október 10-én befejeződött Debrecen egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító csomópontjának, a Segner térnek a nagyfelületű aszfaltozása - jelentette be a Debreceni Városháza. Ezzel egyidőben új forgalmi rendet is bevezetnek, ezentúl ugyanis a közlekedés dinamikusabbá tétele érdekében már két sávon is lehetséges a balra kanyarodás; a Segner tér irányából a Hatvan utcára az eddigi egy balra sáv helyett a belső egyenes sávból is biztosított lesz a balra kanyarodás.

A munkálatok szeptember 11-én kezdődtek, mely során - az elmúlt egy hónapban - valamennyi forgalmi sáv útburkolatának, valamint a Segner tér - Kishegyesi út, és a Segner tér - Hatvan utca kereszteződések felújítását is elvégeztette az önkormányzat, összesen mintegy 3500 négyzetméteren. Ezen felül a Segner tér Tócóskert felé eső oldalán lévő buszmegálló (a „Nyugati utca” elnevezésű megállóhely) teljes átépítése is megtörtént. A buszmegálló azonban - tekintettel a bazaltbeton kötési idejére - még lezárva marad október 25-ig.

A Segner téri csomópont fontos városi közlekedési „ütőér”, amely nagy lakótelepeket köt össze a belvárossal. Mindenképpen szükségessé vált az útszakasz nagyfelületű felújítása, ezzel komfortosabbá, biztonságosabbá és környezetkímélőbbé válik az út használata.