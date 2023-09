Elkészült a Kishegyesi út – Derék utca csomópontjának aszfaltozása, a fejlesztés részleteiről és a jövőbeni tervekről a helyszínem szeptember 20-án, szerdán számoltak be az érintettek.

Szerda reggel óta ismét korlátozások nélkül haladhat a forgalom a Kishegyesi út és a Derék utca csomópontjánál. Az önkormányzat nagyfelületű útjavítási projektjének részeként augusztus 28-án megkezdett és mostanra befejezett beruházása során a Kishegyesi úton található két autóbuszöböl teljes korszerűsítése megtörtént, emellett a meglévő sávokat újra aszfaltozták. Összességében 300 méter útburkot lett biztonságosabb.

A buszöböl is megújult

Fotó: KISS ANNAMARIE HAON / Forrás: Kiss Annamarie

Folytatják a felújítási munkát

A szerdán tartott sajtótájékoztatón Papp László polgármester köszönetet mondott a környéken élők és közlekedők türelméért, majd úgy fogalmazott: a város ezer kilométeres úthálózata megérdemli a törődést. – Nagyléptékű és fontos fejlesztés zajlott itt Kishegyesi út és Derék utca kereszteződésében, a Tócóskert, a Tócóvölgy egyik ütőerének csomópontjában. Naponta sok ezer autó halad át ezen a kereszteződésen, mely korábban leromlott állapotú volt. Nemcsak a kereszteződést korszerűsítettük, hanem 150-150 méter hosszan a Kishegyesi út is új aszfaltburkolatot kapott – részletezte.

Papp László rámutatott arra is, hogy a szóban forgó csomópont az elmúlt időszakban jelentős változáson ment keresztül. Mint mondta, tavaly új jobbra kanyarodó sávot, valamint kerékpárutat is építettek, de megújult a Kishegyesi út több szakasza az autópálya felől a város felé

Nem zárjuk le itt a munkálatokat, a városrész további törődést érdemel – szögezte le a városvezető.

Ismertette: az következő hónapokban, valamint 2024-ben az István úton és a Kishegyesi út további szakaszain folytatóid a nagyfelületű útjavítás.

Széles Diána alpolgármester, Papp László polgármester és Varga András önkormányzati képviselő a helyszínen

Forrás: Kiss Annamarie

Óriási lehetőség kapujában

Biztonságosabbá és gyorsabbá tette a közlekedést az útjavítás – erre Varga András önkormányzati képviselő világított rá a tájékoztatón. Hangsúlyozta: ez a folyamat annak köszönhető, hogy a város gazdasága egyre erősödik, így egyre nagyobb az iparűzési adóból származó bevétele.

Ez a folyamat csak bővülni fog. Hatalmas lehetőség kapujában állunk

– fogalmazott.

– A Hatvan utcai kertben lakók már régóta várják, hogy a Gohér és a Délibáb utca is aszfaltot kapjon – emelte ki Széles Diána alpolgármester, hozzátéve, ez a fejlesztés 2024-ben megkezdődik. Azt is elmondta, hogy a Nagysándor-telepen több utat stabilizálnak majd, valamint a Derekassy utcában is folytatják az aszfaltozási munkát. Az alpolgármester hangsúlyozta: csak közúton van lehetősége az önkormányzatnak útfelújításra.