– A megújult csomópont és a több mint 162 méteres kanyarodósáv kiépítése óriási segítség a tócóskertiek számára, mivel nagyban gyorsítja és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Ehhez az újrahangolt jelzőlámparendszer is hozzájárul – fogalmazott Varga András. A körzet önkormányzati képviselője hozzátette, a beruházás részeként csapadékvíz-elvezető rendszert is beépítettek, valamint lakossági kérésre a Kishegyesi és Derék utcák sarkán lévő zöldterületet is megújítják.

Csaholczi Attila a lakossági tapasztalatokat tolmácsolva elmondta, a környékbeliek örömmel fogadták a nyugati városrész forgalomszervezésére irányuló fejlesztést. Valamint a várossal összekötött kerékpárút kiépítése is régi vágya mind a tócóskertieknek, mind a Tócóvölgyben élőknek.

Hajnal László