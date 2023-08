Folytatódnak az év elején megkezdett nagyfelületű aszfaltozási, útfelújítási munkák Debrecenben, a Sumen utca felújításával augusztus 21-én indult el a második ütem, melynek egyéb elemei is elstartoltak augusztus 28-án. A részletekről augusztus 30-án számoltak be a Kishegyesi út és a Derék utca kereszteződésében.

Itt Papp László polgármester többek között arról beszélt, hogy a nyugati városrész – a Tócóskert és a Tócóvölgy – fő ütőere a Kishegyesi út és a Derék utca, az elmúlt években ez a városrész jelentős mértékben részesedett az útrekonstrukciós programból. – A Kishegyesi út nagy része, több mint 2 kilométer hosszan újult meg az elmúlt esztendőben, s már tavaly hozzákezdtünk ennek a csomópontnak az átépítéséhez – mutatott körbe. Emlékeztetett arra is, hogy tavaly egy új jobbra kanyarodó sávot alakítottak ki itt,

most pedig a csomópont teljes felújítása történik meg. 150-150 méterre a kereszteződés centrumától felújítások lesznek, a tervek szerint szeptember 23-ra el is készül.

Széles Diána alpolgármester, Papp László polgármester és Varga András önkormányzati képviselő a szerda reggeli sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

– Látszik, hogy a burkolat elöregedett, a munkálatok pedig már elkezdődtek az autóbusz-megállók áthelyezésével és felújításával – tudatta. A polgármester kitért arra is, nagy léptékű útfelújítás zajlik a városban, de itt nem ér véget a folyamat, a Kishegyesi út felújítását jövőre is folytatják, továbbá az István is szerepel majd a programban.

Először a padkát teszik rendbe

Széles Diána alpolgármester a körzet egyik önkormányzati képviselőjeként a debreceniek bizalmából 2006 óta dolgozik a Hatvan utcai kert, a Nagysándor-telep és a Fészek lakópark fejlődéséért. Emlékeztetett, közel 20 évvel ezelőtt úgy kezdte a politikai pályafutását, hogy a Bartók Béla úton macskakövön jártak, ezzel példázta azt, mennyit fejlődött azóta a város. – Az itt lévő cégek befizetett adóiból fejlesztjük ezt a városrészt is, ezért fontos, hogy minden munkahelyteremtő beruházásnak köszönhetően ilyen fejlesztéseket tudunk menedzselni – mutatott rá, hozzátéve, minden beruházás a debreceniek igényeit szolgálja.

Forrás: Kiss Annamarie

A szóban forgó csomópont átépítéséről Varga András önkormányzati képviselő elmondta, mintegy 107 millió forintból 300 méter hosszan több mint 3500 négyzetméreten újul meg a burkolat, elsőként padkanyeséssel és padkarendezéssel, majd a régi aszfaltréteg marásával, az aknafedlapok szintbehelyezésével. Ez követően terítik az új aszfaltréteget.

Elindult egy olyan folyamat, amely révén a közlekedés fejlesztése nagyobb fokozatra kapcsolt

– hangsúlyozta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a tavaly elkészült jobbra kanyarodó sáv mennyivel komfortosabbá és a biztonságosabbá tette itt a közlekedést. A munka nem áll meg, az István úton szervizutat újítanak meg, a Tócóskertben pedig parkolófelújításokat végeznek.

Ebben az évben 2,8 milliárd forintot fordít az önkormányzat az útfelújításokra, a tervek szerint harmadik ütemet októberben kezdik el.