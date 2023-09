Óriási érdeklődés övezte az idei Zamat Fesztivált, szombaton kora délután már kígyózó sorok álltak a standok előtt. Igazi különlegességek várták az ízek szerelmeseit, nem volt olyan kilátogató, akinek a kedvére ne lett volna ízletes fogás. Természetesen az ételkínálat között ott volt debreceni páros is, de emellett számos finomságból csemegézhettek az érdeklődők: kovászolt töltött káposzta, mangalicatarja, bajor csülök, grillezett harcsakolbász, haltepertő csuszával, rántott hortobágyi húsos palacsinta liba zúzával és még sorolhatnánk az ételfelhozatalt, ám a meghívott séfek sem akármivel készültek.

Sztárséfek a Zamat Fesztiválon

Szombaton Rácz Jenő és Krausz Gábor sztárséfek mutathatták meg a színpadon, hogy valóban lehet csaknem egy óra alatt ízletes, szemet gyönyörködtető ételt készíteni. Míg Rácz Jenő – aki megosztotta, először jár Debrecenben – orosz hússalátát készített, addig Krausz Gábor rizottóval lepte meg rajongóit.

Rácz Jenő a színpadon

A pálinkák, sörök és borok között is nyugodtan szét nézhettek azok is, akik nemcsak a mámor és öröm, de ízek miatt kóstoltak alkoholos italt. Hosszú lenne a lista, ha felsorolnánk, milyen pálinkákat öntögettek a fesztiválon, de a szakértők miatt néhányat megosztunk a Haon olvasóival: volt birs, szilva, alma, körte, szőlő, cseresznye pálinka is. De a sörimádók sem maradtak szomjasak, csapoltak nekik világosat, barnát, meggyeset és kézműveset, a kíváncsiaknak volt lehetőségük 3 decit kérni, de azok, akik tudták, nem fognak csalódni, 5 decit rendeltek a pultosról. Borból akadt édes, félédes, félszáraz és száraz, azonban nedű nélkül nem maradt senki.

Az elmúlt években is kilátogattunk a fesztiválra, szeretjük az itteni hangulatot. Ételekből igazán bőséges a kínálat, nincs olyan ember, aki ne tudna választani az ételkínálatból

– mondta Varga Krisztina, aki éppen gíroszt falatozott a gyermekeivel, míg az asztal másik oldalán Oláh Gábor a konfitált sertéstarjáját vágta ketté, miközben azt javasolta, ha lesz időnk, kóstoljuk meg a borjúlábat, ugyanis ínycsiklandozó.