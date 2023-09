A természet csodái

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke leszögezte, olyan polgármesterek vannak körülöttünk, akik észreveszik azokat az értékeket, amelyek itt vannak közöttünk. – Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a természet csodája a hajdúszoboszlói gyógyvíz és a tokaji bor. Bízom benne, ez az összefogás, ami kialakult a két település között, elősegíti a két vármegyének az együttműködését és az emberek közötti kapcsolatot – fogalmazott.

Egyesül a víz és a borgyógyszer

– Büszkén állok itt, mert azt gondolom, hogy példaértékű együttműködésnek lehetnek a jelenlévők tanúi, és azért is vagyok büszke, mert egy 950 éves településnek a polgármestereként állhatok itt – hangsúlyozta Posta György tokaji városvezető. – Egy szövetség köttet ma, és ne feledjék, a tokaji bor gyógyszer – mondta, majd gondolatait egy különleges fröccsceremónia követte.

A 950 éves Tokaj és Hajdúszoboszló kiemelkedő értékei, előbbinek a bora, utóbbinak a vize egyesült a színpadon, és alkotta meg a VinAqua elnevezésű fröccsitalt.

Pammer István, az Európai Borlovagok Magyarországi rendjének elnöke megjegyezte, a rendezvényen igazi „összeöntésnek” lehettek szemtanúi a jelenlévők a bor és a víz találkozásával.

Ínycsiklandozó ételek és italok

Helyben készült finomságok várják a rendezvényre érkezőket, az biztos, hogy éhen és szomjan senki sem marad, aki kilátogat a fesztiválra. Már pénteken is sokat voltak a rendezvényen, a finom száraz és fehér borok mellett a street food fogások is sokakat a standokhoz csábítottak. De azoknak is kedveztek, akik úgy döntöttek, várnak még a vacsorával egy kicsit, ugyanis szinte minden második standnál kóstolókkal kínálták a látogatókat: tepertők, kolbászos-sajtos falatkák díszítették a pultokat, és persze minifánkból és kürtöskalácsból sem volt hiány.

Forrás: Molnár Péter

Csilis szószokat, egyéb mártogatósokat is lehet kóstolni, ám a nagyon erős csilit csak azoknak ajánlatos kipróbálniuk, akik tényleg bírják a csípőset, mert láttunk olyan fiatalembert is kóstolni a rendezvényen, aki a falatka után könnyes szemmel távozott a standtól. Helyben sütött rétesek, pogácsák és mindenféle házi jellegű finomság várja a kíváncsiskodókat. A megkérdezettek a Haonnak elmondták, nem először fordulnak meg a rendezvényen, ugyanis soha nem csalódtak az ételekben és az italokban.

Forrás: Molnár Péter

A kulináris különlegességeken túl izgalmas koncertek fokozzák a hangulatot: a háromnapos, ingyenes rendezvényen fellép többek között a 4S Street, a Zaporozsec, az Intim Torna Illegál frontembere, Dorogi Péter, Lotfi Begi, a SunCity Brass, DJ Lina, DJ Dominique, a SoulBlaster, az Oti Acoustic és a Kicsi Gesztenye Klub is.