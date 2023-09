Sátrak, teli bográcsok és jó hangulatú társaságok hada fogadott minket szeptember 9-én, szombaton a hajdúszoboszlói repülőtéren. Ekkor tartották ugyanis a 24. Birka- és Slambucfőző Örömnapot, mely mintegy lezárása a fürdőváros nyári szezonjának. Nagy hagyományra tekint vissza a rendezvény, az első alkalmat a néhai Kovács Gábor, a művelődési központ volt igazgatója álmodta meg. Az első Örömnapot még a fürdőben tartották, de már ekkor kiderült, hogy a következőt nem szabad ott tartani, mert már akkor alig fértek el – idéztük fel Czeglédi Gyula polgármesterrel a kezdeteket. Akkor még valóban birka és slambuc főt a vasfazékokban, ez mára már kiszélesedett. A város első emberétől azt is megtudtuk, idén kétezer főt várnak a rendezvényre, amelyen száz bográcsban főttek a különböző nép finomságok.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere

Forrás: Tóth Imre

Mitől lesz jó a slambuc?

Meg is néztük, mivel készültek idén a kilátogató szervezetek, cégek és baráti társaságok, hiszen az illatkavalkád csak azt sejtette, hogy bizony jól alágyújtottak a bográcsoknak, a füsttel a hagyma és paprika illatának elegye keveredett. Első utunk a legnagyobb helyet elfoglaló társasághoz vezetett, ahol több mint tíz bográcsban is rotyogott az étel, itt bizony nem is egy szakács volt. Hamar rájöttünk, ez a Hungarospa területe. Mint megtudtuk, fürdő 13 csoportja jelentkezett, mindegyik külön bográccsal készült, de volt, ahol többel is. A birkapörköltön és slambucon túl találkoztunk csülökpörkölttel és füstölt csülökkel is. Négyszáz emberre főztek itt, de természetesen azokra is gondoltak, akik ezen a szombaton is dolgoznak, ők sem maradtak éhen.

Forrás: Tóth Imre

Az egyik edényben éppen forgattak egyet a slambucon, bár nem számolták már, hányadik forgatás volt ez, a szakács csak nevetve annyit mondott: az a lényeg, hogy jó legyen! De mitől lesz jó a slambuc? – merült fel a kérdés.

Nem szabad elsózni, nem szabad leégetni, a többi pedig tiszta labirintus. Egyszerű étel, de mégsem az

– vallja. S persze nem mindegy, milyen a tészta, a házi lebbencs a legjobb, s mint megtudtuk, állítólag ókrumpliból lehet a legízletesebb slambucot főzni.

Van, aki a kezdetek óta itt van

Odébb már egy bográcsban 180 darab töltött káposzta rotyogott egy baráti társaságnál, akik visszatérő vendégei az Örömnapnak, most sem aprózták el, őzpörkölttel és pacallal is készültek. Továbbmenve a tűzoltók csapatába botlottunk, mivel több mint kétszáz főre számítottak, ezért 4 bográcsban birka, 2 bográcsban slambuc, és 300 töltött káposzta is főtt náluk, s természetesen a környékről is érkeztek lánglovagok hozzájuk. A társszervek is képviseltették magukat a rendezvényen, ez a nap valóban összehozta Hajdúszoboszlót.