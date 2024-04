Nehéz helyzetből várhatja a DEAC férfi futsalcsapata a Haladás elleni Magyar Kupa-negyeddöntő visszavágóját, amelyet szerdán 18.30-tól rendeznek meg Szombathelyen. Tihanyi Csaba tanítványai az előző héten 3-0-s vereséggel zárták a párharc első felvonását a DESOK-ban. Ennek a találkozónak a nyerőembere Henrique Diniz lett, hiszen a Hali brazil légiósa triplázott. Henrique Diniz az első gólját a 16. percben lőtte, aztán a második játékrész elején ismét megvillant, majd a végeredményt a 33. minutumban állította be. A múlt szerdán összeszedett jelentősnek mondható hátrány mellett az sem a debreceniek mellett szól, hogy a Vas vármegyeiek ebben az idényben még nem kaptak ki hazai környezetben. A DEAC a mostani szezonban a bajnokságban már háromszor is összecsapott a szombathelyiekkel. Az alapszakaszban otthon és idegenben is 2-1-re diadalmaskodott a Haladás, míg március közepén a felsőházban Felipe Conde legénysége 5-1-re győzött a DESOK-ban.

Amelyik gárda holnap továbbjut, az bekerül a Magyar Kupa final fourjába.