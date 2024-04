Rábl Jánosék tavaly a döntőig meneteltek, ha pedig a Pálfi István Rendezvénycsarnokban szerdán 18 óra 30 perctől kezdődő találkozón folytatják jó sorozatukat, erre idén is esélyük lehet. Az egyetemisták is ugyanekkor lépnek pályára Szombathelyen, de a mesterhármast szerző Henrique Diniz mellett még a több remek játékos is veszélyt jelenthet Faragó Ádám kapujára. Tihanyi Csaba vezetőedző kerete nem lehetett teljes az előző meccsen, ugyanis Franchu és Nagy Bence is hiányzott, kérdéses, hogy ők bevethetőek lesznek-e.