A DVSC Schaeffler múlt hétvégén parádés játékkal, 27–21-re nyert a Buducsnoszt Podgorica ellen a Bajnokok Ligájában, így gyakorlatilag biztossá vált, hogy már a kieséses szakaszban is láthatjuk a debrecenieket. Az újabb győzelmen kívül örömteli még, hogy az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) Vámos Petra 15. percben szerzett gólját a közösségi médiás felületein is megosztotta, a rövid videóhoz pedig a következőt írta: „Nem tudtuk, hogy abból a szögből is lehet gólt szerezni” – hiszen az irányító egy remek cselt követően estében is tökéletesen célzott az ellenfél kapujába.

Szép szavak

A poszt alatt a magyarok mellett franciák is kommenteltek, mivel „Vámosz” idén nyártól már a Metznél folytatja karrierjét.

Amikor a tehetség, a szorgalom, a motiváció, az akarás és az ész együtt van=Vámos Petra

– írta egy Loki-drukker. Érdekesség, hogy még az egyik FTC-szurkoló is a piros-fehéreket méltatta: „Szenzációs volt a Debrecen. Öröm volt nézni a szemet gyönyörködtető játékukat. Én mint fradista, szívből gratulálok nekik” – írta.

A franciák kifejezték, hogy az irányítót már nagyon várják a Metz csapatához, az egyik fanatikus pedig feltett egy kérdést: „ha már erre képes most, vajon hogyan teljesít később?” – amelyre többek között a következő válasz is érkezett: „nálunk fog igazán csillogni, ő a mi jövőnk”.

Vámos Petra neve mellett egyébként már több hasonló, szépségdíjas találatot is feljegyezhettünk, jó látni, mennyire elemében van. A montenegrói csapat elleni megmozdulására is valószínűleg sokan felfigyeltek, minthogy az ellenféltől a mérkőzés 23. percében Kalidiatou Niakatenek is jól sült el a keze – a francia balátlövő bombáját később a forduló góljának is megválaszották.

A DVSC kézisei nem sokat pihenhetnek, hiszen szerdán 18 órától már Győrben lépnek pályára, majd szombaton a dán Odense érkezik Debrecenbe.