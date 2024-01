A debreceni lányok a hétközi Magyar Kupa-továbbjutást követően vasárnap Montenegróban léptek pályára, ahol a Buducsnoszt ellen mérkőztek. A cívisvárosiak a 16 órától kezdődő találkozón biztosan motiváltan futottak ki a podgoricai csarnokba, hiszen hatalmas lépést tehettek a továbbjutás felé. A sorsolást követően nagyjából mindenki úgy vélte, a balkániak ellen nem szabad alulmaradni, ha tavasszal is BL-meccset szeretnének játszani Szilágyi Zoltán lányai. Azt azonban aligha engedhette meg magának a DVSC Schaeffler, hogy úgy játsszon, mint a Vác ellen. A hétközi kupameccsen pontatlanabb volt a megszokottnál a Vasutas, s ez egy európai csoportmeccsen nem férhet bele.

A találkozót a kék mezes Buducsnoszt kezdte, a fehér mezes debreceniek kapujában ezúttal Bartulovics kezdett. Hámori az első percben kettő perces figyelmeztetést kapott, nem haboztak a spanyol játékvezetők. Az első találatot üres kapura Pavicevic szerezte (1–0). Az első percekben akadozott a Loki játéka, a montenegróiak pedig megduplázták az előnyt, majd hamar megszerezték a harmadik góljukat.

Egészen hihetetlen módon a 11. percben még nem szerzett gólt a Loki, Attingré bombaformában védett, Szilágyi Zoltán időt is kért.

A rövid szünetet követően megtört a jég: Kácsor megszerezte az első találatot. Vámos Petra gyorsan meg is duplázta a gólok számát, Hámori pedig ki is egyenlített (3–3). Vámos Míra a 13. minutumban már a vezetést szerezte meg a Vasutasnak, a hazaiak trénere gyorsan időt is kért. A folytatásban mindkét gárda támadójátéka akadozott, igazi küzdelmes meccs volt. Öt perccel a félidőt megelőzően 10–9-re a hazaiak vezettek, a szünetre azonban 11–11 volt az állás.

Eldőlt a meccs

A fordulást követően a debreceniek szerezték az első gólt, az elutazó cívisvárosi szurkolók pedig egyre hangosabbak lettek. A második félidő eleje is ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: agresszív védekezés és akadozó támadójáték mindkét oldalon. A 40. percben 14–17 állt az eredményjelzőn, csak a Vasutason múlott, mikor döntik el végleg a mérkőzést. A hazaiak csak egyéni hibákat követően találtak be, míg Vámosék sokkal kombinatívabban játszottak. A 44. minutumban már négy volt a felek között. Kicsit az volt az ember érzése, annyit tesz bele a meccsbe a Loki, amennyit kell. A négygólos különbség állandósult a meccsen, hajdúsági szempontból kényelmes mederben csordogált az összecsapás. A hazaiak egyébként abszolút legjobb játékosa Niakaté, meglepő lenne, ha a következő években is Podgoricán pallérozódna. Az utolsó 10 minutumra fordulva kezdték kicsit túlpörögni a találkozót a hazaiak, a DVSC Schaeffler pedig nagyon rutinosan kézilabdázott. A fehér mezesek szurkolói már-már extázisban ünnepeltek.

Szerencsére a végére teljesen eldőltek a lényegi kérdések, a Loki 21–27-re győzött.