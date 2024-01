Szerdán este 18 órától újra pályára lépett a DVSC Schaeffler. Szilágyi Zoltán legénysége ezúttal Vácra látogatott, ahol Magyar Kupa mérkőzésen igyekezett kivívni a továbbjutást. A meccs esélyesének a hajdúságiak számítottak, de korántsem mehettek biztosra Füzi-Tóviziék, hiszen egy kupameccs mindig magában hordozza a veszélyt is. Olykor-olykor előfordul, hogy az esélytelenebbnek tartott legyőzi a favoritot. A Loki helyzetét az sem könnyítette, hogy néhány nap múlva újfent Bajnokok Ligája csoportmeccset játszanak. Ugyanakkor biztosra vehették a cívisvárosi szurkolók, hogy kedvenceik szeme előtt csak a győzelem lebegett.

Rossz kezdés

A hazaiak kezdték a találkozót, s a feketében kéziző váciak Csíkos Luca révén megszerezték a vezetést. Hamar jött a piros mezes válasz, Vámos duplájával, a 3. percben Kuczora egalizált (2–2). A debreceniek nagy lendülettel játszottak, amelynek eredménye egy hazai kiállítás lett. Szilágyi Zoltán tanítványait hajdúsági szurkolók is elkísérték, akik a kezdéstől énekléssel buzdították kedvenceiket. A hazaiak a 9. percben ki is kérték az idejüket, de ez sem hátráltatta a Lokit, Töpfner növelte az előnyt. A 10. percben a Vasutas is megfogyatkozott, Kuczora pedig egalizált (5–5). Szintén az ő nevéhez fűződött a vezető gól is. Az sem könnyítette meg a hajdúságiak helyzetét, hogy Töpfner fejbedobta a váci kapust, így újfent megfogyatkozott a vendég gárda. Vámosék játékába sokszor csúszott hiba, Szilágyi Zoltán nem is várt tovább: a 14. minutumban időt kért. A rövid eligazítást követően Kácsor volt eredményes. A két szurkolótábor rendkívül sportszerűen biztatta a csapatokat. A félidő feléhez érve 9–7 volt az állás, fej-fej mellett haladtak a riválisok. A 19. percben Petrus is beköszönt, de nem akart fogyni a Vác lelkesedése. A játékvezetők könnyen adtak két perces figyelmeztetéseket a DVSC-nek, pedig nem játszottak durván a debreceniek. Néhány perccel a félidőt megelőzően Jovovics szerzett hatalmas gólt. A 29. percben Csernyánszki egyenlített, de nem sikerült jól a véghajrá, Kuczora duplájával 15–13 állt az eredményjelzőn a félidőben.

Megizzadtak a továbbjutásért

A fordulást követően Jovana Jovovics talált be, Gabriel pedig átvette a ma kicsit gyengébben muzsikáló Bartulovics helyét. Hámori hamar ki is egyenlített, majd Vámos fordította meg az állást. Magasabb fordulatszámon pörögtek a debreceniek, de a hazaiak sem hagyták magukat, 16–18-nál időt is kért a váci tréner. Kicsit megzavarta a hajdúságiakat a rövid szünet, gyorsan egyenlítettek is a hazaiak. A cívisvárosiak klasszisa, Jovovics már passzívnál hatalmas gólt dobott, majd Csernyánszki hagyott ki egy büntetőt. Egyik oldalt sem mentek be a helyzetek, egy helyben toporogtak a felek 18–19-es állásnál, amelyet végül egy hazai találat szakított meg. A 42. minutumban Szilágyi Zoltán kért időt, ám Petrus Mirtill ziccert hibázott. Kuczora pedig megfordította az állást. A folytatásban is pontatlanul kézilabdázott a Vasutas, ráadásul Haggertynek is két percet osztott ki a játékvezető. „Vamosz-on” nem látszódott, hogy fejben már Franciaországban lenne, a Loki vezére volt szerda este is. Ennek ellenére hazai előnnyel fordultak a felek az utolsó 15 percre. A 49. minutumban újra átvette a vezetést a Debrecen Hámori révén, de néhány támadással később már a Vác vezetett. A lecserélt Bartulovics is visszakerült a kapuba, s ha már ott volt, védett egy büntetőt, illetve egy ziccert is. Az 55. percben Haggerty a harmadik kettő percesét kapta, így a kiállítás sorsára jutott. Az utolsó pillanatig izgalmas volt a találkozó, amely 26–26-ra végződött, így a DVSC Schaeffler jutott tovább a következő fordulóba.