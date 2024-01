Elnyerte tetszésüket

A fiatalok a DESOK csarnokban a röplabdán kívül találkozhattak még a labdarúgó, kézilabda, valamint kosárlabda gyakorlattal is, a tornateremben pedig a szertorna és a judo mozdulatsorával ismerkedhettek meg.

Kohut Máté reméli, hogy a Debreceni Egyetemen folytathatja tanulmányait

Az eseményen feltűnt a DVSC NB III.-as csapatában játszó Kohut Máté is, aki a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikum, Gimnázium és Kollégium végzős tanulójaként már a felvételire készül. – A foci az életem része, és mivel egyetemre is szeretnék járni, így leginkább a sportedzői képzés érdekel. Örülök, hogy eljöttem megnézni az eseményt, mivel így már sokkal több információm van a szakról.

Elég sokrétűnek tűnik, még nem tudom, hogy tudok majd felkészülni például a judo és szertorna gyakorlatra, de a labdarúgás legalább biztos pont. Szimpatikus ez a közeg, remélem, hogy jövőre itt folytathatom tanulmányaimat

– hangsúlyozott az ifjú futballista.

A táncok és a sportok területén is otthonosan mozog Ágh Petra és Árgyalán Fuzsina

A Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum két végzős tanulója, Gál Petra és Árgyalán Fruzsina is a sport területén képzeli el a jövőjét. A lányok életének szerves része a mozgás, Petra sporttáncol, Fruzsi pedig néptáncol. A Haonnak arról beszéltek, hogy azért érkeztek az eseményre, mivel szerették volna látni a gyakorlati követelményeket. Mivel már a legtöbb információval tisztában voltak, így ez az alkalom inkább megerősítés volt számukra. – Mielőtt felvételiznék, mindenképp meg szerettem volna ismerkedni a helyszínnel. Tetszett a bemutató, a tanárok is szimpatikusak voltak, és mostmár biztos vagyok benne, hogy ide is fogok jelentkezni. Remélem minden jól alakul, és jövőre már én is a Debreceni Egyetem hírnevét öregbíthetem – zárta bizakodóan Árgyalán Petra.