Háromállomásos erdélyi meccssorozatának zárásaként utazott el a Sport Club Csíkszeredához a Debreceni Egyetem gárdája. A vendégek a vasárnapi összecsapást megelőzően csütörtökön legyőzték a gyergyóiakat, pénteken pedig vereséget szenvedtek Brassóban, emlékeztet a deac.hu.

Az első lehetőség Mingazov előtt adódott, jobbról leadott lövése levágódott, így elkerülte a kaput, majd Koblart állították ki akasztásért. Hamar egálban lettek a csapatok, ugyanis Rutkowski is túlzottan kemény volt. A másik oldalon Salló kínálta meg Hetényit, akiben elakadt a korong. A debreceni kapus többször is munkában volt, ám klasszisához méltón megóvta hálóját a góltól. Bő 15 minutum volt hátra a harmadból, amikor Bucskin ütője elérte ellenfele arcát egy bulit követően, a bírók megvideózták az esetet, és 2+2 percet kapott a DEAC-os jégkorongozó, nehéz helyzetbe hozva ezzel csapatát. Mindezt gól nélkül megúszták jó védekezésük, no és persze Hetényi Zoltán védéseinek köszönhetően. A csíki együttes veszélyesebben játszott, ám meglehetősen pontatlanul, a Debrecennek kevesebb helyzete akadt. A tizennegyedik percben ismét Bucskint küldték le, nem volt túl fegyelmezett az egyetemisták játékosa. A játékrész vége felé Bukor veszélyeztetett, O'Connor védett, mint ahogyan Novotny lökete után is. Gól nélkül ért véget az első húsz perc.

Ott folytatódott a találkozó, ahol a szünet előtt vége ért: Hetényi óvta meg a DEAC kapuját a góltól. Ám jobban folytatódott: Jeliszejenko vágta fel a léc alá a Vasziljevtől kapott pakkot, megszerezte a vezetést a Debrecen! Majd rögtön emberhátrányba kerültek, Usnyevet ültették ki. Nem sokkal később egalizált a hazai csapat, Hetényiről jött ki a korong, Részegh ott termett, és bepaskolta a rövid sarokba azt. 11:11-nél fordított a Sport Club, Péter ziccerben nem hibázta el a lövést, máris 2–1 volt oda. Jobbára a DEAC első sora volt a jégen, próbálkoztak is becsülettel a játékosok, ám tartotta magát a Csíkszereda, ezzel pedig az előnye is megmaradt. Négy perccel az etap vége előtt Levin szabálytalankodott Vasziljevvel szemben, ez volt a második DEAC-emberelőny a meccsen. Létszámfölényben megtornáztatták párszor O'Connort, majd Welsh is kiállt, 34 másodpercig kettős előnyben játszhattott az egyetemi klub. Záporoztak a cívisvárosi lövések, de nem sikerült betalálniuk a fekete-fehéreknek. A végén kaptak egy csapatbüntetést, elcserélték magukat.

Két üres kapus gól a végén

Az utolsó harmad is nagy Hetényi-bravúrral indult, majd bunyó alakult ki, Részegh és Dobmayer verekedett össze. Páros kiállítás lett a vége. 18 perc volt hátra, amikor Hári passzát az ifjú Mihalik Gergő verte fel a hosszú felsőbe! Ismét emberelőnybe került a DEAC, bíztak benne, hogy sikerül kihasználniuk. Közeledett a játékrész közepe, amikor Ládai tálalt Sofron elé, aki beütötte a házigazdák harmadik találatát, ismét megszerezte a vezetést a Sport Club Csíkszereda. A gól után is Hetényi szorgoskodott, majd alig valamivel később Becze ziccerébe is jó érzékkel nyúlt bele. Nyolc perc volt hátra, amikor a harmadik csíki találatot szerző Sofront és Klozt állították ki, azonos létszámban voltak tehát a csapatok. Sofron véglegest kapott, mivel ellenfele fejére támadt. Mindez azt jelentette, hogy a DEAC kettő, a Csíkszereda 5 percig hokizott hátrányban. Illetve hokizott volna, de Kloz is leült a büntetőpadra egy durvaság után. Az utolsó öt perc felvezetéseként megint Hetényinek kellett többször is résen lennie. Hetényit levitték, ám nem jól sült el ez a húzás, Gecse betalált az üres kapuba, s bár Kloz még ütött egy gólt, Péter újabb üres kapus találattal beállítva az 5–3-as végeredményt.