Több játékos helye is meginoghat

Már az átigazolás hivatalossá válása után megindult a találgatás a hajdúsági drukkerek között, hogy vajon a december 30-án 24. életévét betöltő játékos hol követelhet helyet magának a csapatban? A többség úgy véli, az érkezésével bővültek Szrdjan Blagojevics vezetőedző lehetőségei. – Az eddig látottak alapján Szuhodovszki tud a pálya közepén és a szélen is játszani.

Én úgy gondolom, nagy valószínűséggel vagy 10-es, vagy 8-as, esetleg 6-os pozícióban számít majd rá a szakmai stáb

– vélekedett Molnár Szilárd, aki biztos benne, már csak az érte kifizetett összeg miatt is megkapja majd az elejétől a lehetőséget a bizonyításra a ballábas labdarúgó.

Tóth Huba úgy látja, a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs és Szuhodovszki jól kiegészítheti egymást majd a pályán.

– Azt érzem, ha két ilyen erős játékos van a pályán, ez még nagyobb összhangot adhat a pályán a Lokinak, amely mostantól valamivel támadóbb focit is játszhat majd.

Ebben az idényben sokszor azt mondták, Blagojevics mesternek kiismerték a taktikáját, és már nem tud megújulni, de ez az igazolás szerintem pont azt jelenti, hogy meg fog újulni a DVSC, és olyan váratlan dolgok is be lesznek vetve, amit eddig nem mutatott meg a csapat.

.Még azt is el tudom képzelni, hogy a csapat alaptaktikájába is belenyúlhat a mester Szuhodoszki miatt – fejtegette.

A mezőnyjátékosok közül eddig Dzsudzsák és Stefan Loncsar töltötték a legtöbb időt a pályán, így joggal merülhet fel, hogy ennek a két játékosnak helye továbbra is betonbiztos lehet majd a gárdában.

Ezt így gondolja Molnár Szilárd is aki szerint leginkább Christian Manrique és Hamzat Ojediran játékpercei zsugorodhatnak majd. – Loncsarban, már ha nem adják el a télen, láthatólag nagyon bízik a szakmai stáb, így ő ott lesz a csapatban. Manrique eredetileg balhátvédként érkezett, így elképzelhető, hogy visszakerülhet arra a posztra, ebben az esetben Ferenczi János vagy szélső középpályássá avanzsál újra, vagy pedig kispadon találja magát. Ha az előbbi következik be, akkor a szélsők kerülhetnek nehezebb helyzetbe. Én azt hiszem, nem csak új arc, hanem legalább annyi távozó is, mint érkező lesz a csapatban, hiszen van egy költségvetés, amit egyensúlyban kell tartani – hívta fel a figyelmet.

Új kapus után kell nézni?

A szerb médiában már korábban hír volt, hogy Marko Milosevics távozhat a télen, erről maga a 32 éves kapus nyilatkozott az ottani újságíróknak.

– A kapusoknál örök kérdés, hogy egyrészt mit szeretnének, meg mivel elégedettek, mert ha valaki nem kap elég játékpercet, akkor nem biztos, hoyg hajlandó kivárni a sorát, hanem továbbáll. Persze láthattunk korábban arra is példát, hogy valaki lesérült, és attól kezdve az addigi tartalékja lett az első számú kapus.

Amennyiben Milosevics valóban távozik, én látok esélyt arra, hogy a jelenleg klub nélküli Hrabina Alex visszatér a Lokiba.

Amikor itt volt, szerették a debreceni szurkolók – vetette fel Tóth Huba.