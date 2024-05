Különleges eseményre invitálta a debreceni Apolló Mozi a vízilabda és a film szerelmeseit hétfőn délután. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának szervezésében az érdeklődők „A nemzet aranyai” című dokumentumfilmet tekinthették meg. A film a magyar vízilabda-válogatottról szól, amely „1997 és 2008 között végigverte a világot”. Az eseményen a legendás olimpiai bajnokokkal, Varga Tamással és Kósz Zoltánnal is találkozhattak a rajongók. A rendezvényre a Haon is kilátogatott. A helyszínen a rajongóktól volt olyan tapasztalt úriember, aki az összes ötkarikás pólós nevét kívülről fújta, és voltak olyan fiatalok is, akik a filmben látható időszakban cseperedtek fel.

A nemzet aranyai című film vetítése után az olimpiai bajnokokkal közönségtalálkozót tartottak a debreceni Apolló moziban

Fotó: Czinege Melinda

A 149 perces, rengeteg érzést és fordulatot magában hordozó film megtekintése után az esemény szervezője, Váró Kata Anna, valamint Pál Csaba újságíró beszélgetett a képsorokon is szereplő kétszeres ötkarikás győztes Varga Tamással és az egyszeres olimpiai bajnok Kósz Zoltánnal.

Az olimpiai bajnok pólósok elárulták, mi lehetett a titkuk

– A válogatottnál jó hangulat volt, szerettem azt a közeget – kezdte Varga Tamás. – A sikereket talán az is hozta, hogy tudtuk hol a helyünk, nagyon kedveltük egymást, nem volt klikkesedés. Azt a mentalitást, ami akkor belém ivódott, azt elvártam később edzőként is. Biztonságban éreztük magunkat, Kemény Dénes személyében egy jó vezetőnk volt. Nem szabta meg a korlátainkat, de mindig tudtuk, meddig mehetünk el. Minden téren nagyon extra volt a csapat. Tulajdonképpen nem volt olyan nap, amikor ne történt volna valami. Ha megsértett valaki valakit, és látta, hogy fájt, akkor mindig meg tudtuk beszélni, nem maradt bennünk tüske – gondolt vissza Varga Tamás.

Kósz Zoltán azzal kezdte, hogy szerinte is jó játékosok alkották a válogatottat, a stáb is szakszerű volt, és mindent megkaptak ahhoz, hogy bajnokok legyenek.

Az egykori pólósok kiemelték, hogy több változatot is láttak, de a végső verzió lett a legtökéletesebb. Kósz Zoltán a filmből a sydney-i döntőt emelte ki, majd hozzátette viccelődve, hogy szerinte Szécsi Zoli sokkal jobban néz ki bajusszal. Varga Tamás magánemberként az ragadta meg leginkább, mikor minden játékos az eltiltott Benedek Tibor nevét skandálta.

Szó esett arról, hogyha a nemzeti együttesen belül valaki hullámvölgybe került, akkor a társak mindig kihúzták a gödörből. Úgy gondolják, hogy egy igazi nagycsapat volt.

Az aranyérem miatt nem váltak mássá

– Mikor 2004-ben az olimpiai aranyérem a nyakamba került, a gyerekkori álmom vált valóra – folytatta Varga Tamás. – Akkor még nem éreztem a súlyát, de mindenki nagy tisztelettel jött az irányomba, a vendéglőbe nem tudtam úgy elmenni, hogy ne jött volna oda hozzám valaki. Azonban azért, mert van otthon egy olimpiai aranyérem, nem hiszem, hogy más vagyok.

Magabiztosságot ad, a nehéz pillanatokban előveszem, plusz motivációt ad, de az élet ettől még nem áll meg

– fogalmazott.

– Kívülről hatalmas megerősítést kaptunk. Sporttörténelmet írtunk, ezért kezdtünk el vízilabdázni.

Büszke vagyok rá, amit elértünk, de az életben ez önmagában kevés. Jelenleg edzősködöm, és azért teszek, hogy a gyerekek fejlődjenek

– tette hozzá Kósz Zoltán.

Az éremhalmozó pólósok szerint az is lehetett a sikerük kulcsa, hogy Kemény Dénes nem mindig a legjobb 13 játékost válogatta be a csapatba.

– A szövetségi kapitány a legjobb tizenhárom együttműködő vízilabdázót választotta ki. Lehet, hogy az adott évben valaki kiemelkedett, de Dénes fel merte vállalni, hogy nem feltétlenül hívta be a nemzeti csapatba, amiért nagyon tisztelem és becsülöm – mondta Varga Tamás.