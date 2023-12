A 2023-es esztendő végéhez közeledve a HAON szemügyre vett néhány érdekességet a DVSC labdarúgócsapatának őszi szezonjával kapcsolatban. Az NBI.-es találkozókon kívül a Loki Magyar Kupa, valamint az UEFA Európa Konferencia-liga sorozatokban nyújtott teljesítményét is megfigyeltük.

1. Legtöbb játékperc: Sztefan Loncsar az őszi idényben eddig a Loki valamennyi mérkőzésén (23) pályára lépett (összesen 1898 percet játszott), amely mellett még a montenegrói válogatottban is szóhoz jutott. Dzsudzsák Balázs csapatkapitány is sok lehetőséget kapott, hisz 22 összecsapás során 1831 percet töltött a játéktéren. A képzeletbeli dobogó harmadik helyére Kusnyír Erik került, aki a Transfermarkt alapján 22 találkozón 1824 minutumban segítette a csapatot.

2. Legtöbb Loki-gól szerzője: Az őszi szezonban Bárány Donát és Sztefan Loncsar egyaránt 5 találatot jegyzett, míg Dzsudzsák Balázs és Brandon Domingues 4-szer zördítette meg az ellenfelek hálóját.

3. A legfontosabb DVSC-gólok: Augusztusban az Európa Konferencia-ligában az örmény Alashkert ellen Dzsudzsák Balázs a 76. percben szépített, mely gól végül hosszabbítást és büntetőpárbajt jelentett az együttes számára – és mivel Bódi, Mance, valamint Bárány sem hibázott, a DVSC továbbjutott. A Magyar Kupában eddig két szoros mérkőzésen van túl a Loki, amely az Eger ellen Romancsuk 87. percben szerzett góljával nyert 2–1-re, majd Győrben a 85. minutumban egy Bárány-gól jelentett továbbjutást. Ami a bajnokságot illeti, az FTC ellen idegenben Domingues egyenlített (2–2), és gazdagodott egy ponttal a debreceni gárda.

Dzsudzsák Balázs számára feledhetetlenné vált a jubileum Zalaegerszegen

Fotó: Nemzeti Sport-archív

4. A legszebb találat: Sok szép Loki-gólt láthattunk az ősszel is, már rögtön az NB I. első fordulójában Loncsar 25 méterről tekert a Mezőkövesd kapujába. Kiemelhető az is, mikor Dzsudzsák Zalaegerszegen a labdaátvétel után két védőt is elfektetett, majd éles szögből, bal oldalról a hosszú alsó sarokba bombázott.

5. Leghosszabb veretlenségi sorozat: Szrdjan Blagojevics együttese bombaformában vágott neki a 2023/24-es szezonnak, a piros-fehérek az első 5 mérkőzésükön nem találtak legyőzőre. A Loki dobogóért vívott harcában később kulcsfontosságú lehet, hogy a ferencvárosi döntetlen után közvetlenül a Fehérvár ellen magabiztos győzelmet aratott, majd a jó szériát folytatva a Puskás Akadémia otthonában 1–1-et játszott.

6. A legrosszabb széria: A hajdúságiak szeptember végén hullámvölgybe kerültek, hisz sorozatban – DVTK és Paks ellen idegenben, valamint az Újpest ellen hazai pályán – három fájó vereséget szenvedtek.

7. Legnagyobb arányú győzelem: A DVSC augusztus közepén a Kisvárdát 4–1-re győzte le a Nagyerdőn, amely egyben a legtöbb gólt hozó összecsapás is volt.

A Loki játékosai és szurkolói a Rapid Wien elleni visszavágón már a fejüket fogták

Fotó: Nemzeti Sport-archív

8. Legfájóbb debreceni vereség: A Rapid Wien otthonában elért döntetlen bizakodásra adott okot, ám a visszavágón a bécsiek 5 góllal megsemmisítették a Lokit, amely így búcsúzott a nemzetközi kupából.

9. Leggyorsabb Loki-gól: A Fehérvár ellen októberben már a 6. percben talpra ugorhatott a közönség, hisz Dzsudzsák remek labdával találta meg Dominguest, aki önzetlenül bepasszolt középre, Bárány pedig az emberét megelőzve behúzta a mattot. Az asszisztens ugyan lest jelzett, de a VAR-ozás után kiderült, hogy a gól szabályos volt.

10. A legújabb jubiláló: Utólag emlékeztették Dzsudzsák Balázst, hogy újabb szép jubileumhoz érkezett, hisz Zalaegerszegen játszotta a 150. meccsét a DVSC színeiben. A találkozó mindenképp emlékezetes marad számára, mivel a Loki a bajnokságban ekkor szerezte az első idegenbeli győzelmét, és a már említett gyönyörű gólt is ekkor szerezte.

A DVSC ultrái a Mezőkövesd ellen a fiatalon elhunyt társukra is emlékeztek

Fotó: Napló-archív

11. A legtöbb néző: Felejthetetlen hangulatban, közel 17 ezer néző előtt léphetett pályára a DVSC a Rapis Wien ellen a Nagyerdei Stadionban. A Loki bajnoki mérkőzései közül az Újpest ellenire voltak legkíváncsibbak Debrecenben, arra a mérkőzésre hivatalosan 6645-en látogattak ki.

12. A legnagyobb gyász: A Debreceni VSC ultrái az NB I. első fordulójában nem akármilyen pirotechnikai bemutatóval emlékeztek meg egy 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt társukról, Nagy Rolandról.

13. A legújabb Loki-baba: A labdarúgók közül legutóbb Meldin Dreskovicsnak született meg a kisfia, aki december elején látta meg a napvilágot.

13+1. A legnagyobb igazolás: A DVSC december 22-én jelentette be, hogy szerződtette a 23 éves Szuhodovszki Somát. Ez a tranzakció értékét tekintve a klub történetének rekordigazolása.