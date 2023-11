A Négy Nemzet Torna zajlott le az elmúlt hét második felében Székesfehérváron, ahol a magyar U20-as jégkorong-válogatott Olaszországgal, Szlovéniával és Franciaországgal csapott össze – írta a deac.hu.

A mieink között ott volt a DEAC csatára, Mihalik Gergő is, aki kitűnő teljesítményt nyújtott. Gergő az olaszok elleni, 4–0-ra megnyert találkozón két gólpasszt jegyez, ezután következett a szlovénoktól elszenvedett 2–1-es vereség, majd a szombati, franciákkal megvívott, és 4–1-es magyar győzelemmel véget ért összecsapáson egy assziszt mellett gólt is ütött. Játékosunk így tekintett vissza a tornára. – Véleményem szerint hasznos napokat tudhatunk magunk mögött a decemberi világbajnokságra való felkészülés jegyében. Az edzői stáb elsődleges célja a megfelelő sorok, speciális egységek kialakítása volt, de a taktikai elemek gyakorlására is sor kerülhetett a kitűnő ellenfelek ellen. Ladányi Balázs vezetőedző összességében elégedett volt a csapat játékával, de az egyéni értékelésekre majd csak később kerül sor. Úgy érzem, hogy egyénileg is sikerült jól teljesítenem és örülök, hogy két mérkőzésen egy góllal és 3 gólpasszal hozzá tudtam járulni a jó eredmények eléréséhez.