Azzal, hogy a magyar válogatott biztosította helyét a németországi torna döntőjében, a magyar válogatott szurkolói nagyobb számban jutnak majd jegyhez a mérkőzésekre. December 4-től ismét megnyílik az online jegyigénylés lehetősége, az UEFA oldalán. Kizárólag a későbbi sorsoláson győztes szurkolók jutnak majd belépőhöz, más oldalon nem lehet jegyeket vásárolni a 2024. június 14-én rajtoló Eb-re – írta az mlsz.hu.

Résen kell lenni

A legfontosabb információ a magyar válogatott szurkolói számára, hogy regisztráljanak a https://www.uefa.com/euro2024/ticketing oldalon. Amennyiben ezt már megtették, akkor is be kell lépniük a felületre, hiszen azóta Marco Rossi csapata hivatalosan is kijutott az Eb-re, és így lehetőségük lesz a jegyigénylésre az erre biztosított időszakban. Akik még nem rendelkeznek regisztrációval, azok ezt december 4-től mindenképpen pótolják. Fontos, hogy minden esetben jelezzék a bejegyzés során: a magyar csapatnak szurkolnak! Aki a mostani szakaszról lemarad, annak igen kicsi esélye lesz már jegyhez jutni. A jegyigénylésre, ebben a körben, bő egy hétig, december 12-ig lesz lehetősége az érdeklődőknek – emlékeztetőül: az Európai Labdarúgó-szövetség szombaton 18 órakor tartja a kontinensviadal sorsolását, s ezen a magyar csapat a második kalapból várja ellenfeleit. A jegyeket az UEFA – immáron megszokott módon – sorsolásra bocsátja, ezt követően mindenki visszajelzést kap, majd pedig a sorsoláson nyertes személyek jegytulajdonossá léphetnek elő. Várhatóan jóval magasabb lesz az online igénylések száma, mint a nyerteseké. 18 éven aluli személy nem regisztrálhat/vásárolhat önállóan jegyet, ugyanakkor felnőtt regisztrációval vásárolható gyermek számára is jegy. Egy személy 4 jegyet igényelhet összesen.

A folyamatot nem az MLSZ, hanem teljes mértékben az UEFA koordinálja, és a nemzeti szövetségeknek nincs módjuk a saját érintett szurkolóik ügyében eljárni. Bármennyire fájdalmas is lehet egy-egy szurkoló számára, ha nem jut belépőhöz az UEFA platformján, már most érdemes leszögezni, hogy semmilyen más oldalon vagy más formában nem lehet jegyet vásárolni az Eb-re. Határozottan javasoljuk, hogy senki ne próbáljon ettől eltérő módon belépőhöz jutni, mert könnyen csalás áldozatává válhat!