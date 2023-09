Dzsudzsák Balázs neve sokak számára ismerős lehet, hiszen nemzetközileg is jelentős karriert futott be. A válogatottsági-rekorder Nyírlugosról olyan nagy nevű klubokhoz is eljutott, mint a PSV Eindhoven vagy az orosz Dinamo Moszkva és hazáját 109-szer képviselte nemzetközi meccseken. A debreceni csapatkapitány a katari világbajnokságon díszvendégként olyan hírességekkel nézett mérkőzéseket, mint Demba Ba, Didier Drogba, Luís Figo vagy Francesco Totti. Dzsudzsák Balázsért Ausztráliában is rajongnak: a napokban ismertük meg Szabó Charlie-t, aki 15 ezer km-et megtéve Debrecenbe érkezett csak azért, hogy lássa a hajdúsági ikont játszani.

A lelkes rajongóval egy szurkolói törzshelyen, a Központban beszélgettünk. – Édesapám 1956-ban emigrált Ausztráliába, ahol megismerkedett édesanyámmal. Mindig is követtem a magyar futballt, viszont onnan elég nehéz eljutni egy-egy találkozóra.

Az időeltolódás miatt a meccseket is például hajnal 4-kor munka előtt szoktam nézni. Szerettem volna élőben is megnézni Balázst, így elhatároztam, Debrecenbe utazok.

A Kecskemét elleni összecsapásra mentem el, amelyen remekül játszott. Teljesen magával ragadott a stadion és a csapat! – fogalmazott. Annak ellenére, hogy világszinten vannak ismertebb vagy felkapottabb labdarúgók, számára mégis Dzsudzsák Balázs a legjobb játékos.

„A magyar Cristiano Ronaldo”

Szabó Charlie sportfanatikusnak tartja magát, azon belül is labdarúgás a kedvence. A szíve két irányba húz: rajong a magyar és az ausztrál futballért egyaránt. Mivel Melbourne-ben él, többször járt már a sárga-zöldek nemzetközi találkozóin. Mindig is el akart jutni egy magyar válogatott mérkőzésre, ami először 2017-ben adatott meg neki. Akkoriban még Bernd Storck vezette magyar nemzeti együttest, hazánk pedig 1–0-ra kikapott a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália ellen. Charlie azonban nem csupán a luzitánokat csodálta, hiszen ekkor akadt meg a szeme Dzsudzsák Balázson. Úgy véli, Magyarország büszke lehet, hogy ilyen játékosa van. – Ekkoriban Cristiano Ronaldo fénykorát élte, mégis egy magyar csillagra lettem igazán figyelmes. Dzsudzsák Balázs fantasztikusan futballozott azon az estén, s a vereség ellenére is a találkozó egyik legjobbja volt.

Biztos sokakban felvetődik, ausztrálként hogyan lehet ő a „number one” számomra, azonban erre egyszerű a válasz: kevés olyan focista van a világon, akiben ekkora tűz és szenvedély van. Nagyon technikásnak tartom, a szabadrúgásai életveszélyesek, úgy szoktam hívni, hogy ő a magyar Cristiano Ronaldo!

– mondta. Hozzátette, Dzsudzsák Balázs már a melegítő gyakorlatoknál is kiemelkedő, s reméli, még néhány évig láthatja a pályán.