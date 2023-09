Egyszerűen jó érzés ránézni a táblázatra, de ha megfordítjuk a kérdést, az is érzékelteti ezt. Ha most az utolsó helyeken lennénk, akkor az milyen gondolatokat ébresztene? Én sajnos tudom, hogy sokkal nagyobb nyomás nehezedik arra az együttesre, amelyik a kiesés ellen menekül, mint arra, amelyik a bajnoki címért harcol. Még csak néhány meccsünket játszottuk le, de nekem hatalmas motivációt ad a jelenlegi pozíciónk, nyilván a csapattársaim is így vannak ezzel