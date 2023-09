Hétvégén jön a szezon első keleti derbije, szombaton 17 órától Diósgyőrbe látogat a DVSC. A két csapat összecsapása mindig presztízs meccsnek számít, de nem csak a pályán, hanem a lelátón is. A magyarfutball.hu oldal kimutatása szerint eddig 58 első osztályú bajnokit vívtak egymás ellen az alakulatok. A statisztika nagy Loki-fölényt mutat: a hajdúságiak 39-szer nyertek, tízszer megosztoztak a pontokon a csapatok, míg kilencszer a borsodiak örülhettek a lefújás után.

A gólkülönbség is sokat mondó, 121–48 a cívisvárosiak javára.

Felhangzott a rigmus

Dombi Tibor, a Loki asszisztensedzője játékosként 17-szer lépett pályára a miskolciak ellen – ebből 11-szer győztes csapat tagjaként –, de edzőként ez lesz az első keleti rangadója.

– Amióta edző vagyok, valahogy úgy alakult, hogy mindig elkerültük egymást: amíg mi NB I.-esek voltunk, ők NB II.-esek, amikor meg mi csúsztunk le a másodosztályba, akkor ők pont feljutottak – idézte fel a Haonnak a debreceni drukkerek egyik legnagyobb kedvence. – Játékosként viszont emlékszem a régi csatákra, mindig vártam a keleti derbiket. 2009 májusában pont Miskolcon biztosítottuk be a negyedik bajnoki címünket, Czvitkovics Péter kettő- és az én egy gólommal 3–2-re győztük le a borsodiakat.

A 70. percben kaptam egy labdát a tizenhatoson, csináltam egy lövőcselt, és elrúgtam a hosszúba, utána pedig indultam szurkolóink felé ünnepelni.

Azon a meccsen megint felhangzott a Bombázó!, Bombázó! rigmus, ugye ezt a becenevet a Varteks ellen szerzett gólom után kaptam, mert kevésbé megszokott volt az ilyen megoldás tőlem. Az is megvan, hogy a lefújás után a szurkolók berohantak a pályára velünk ünnepelni, nyilván legtöbbünket alsógatyáig levetkőztettek az örömmámorban. Később megkérdezte tőlem egy újságíró, hogy milyen lesz az éjszaka, én pedig rávágtam, hogy sokat nem fogunk aludni, és szerintem aznap este berúgok – mosolygott a sokak által Kicsinek szólított szakember.

Mumusai voltak

Dombinak a Diósgyőrről szinte csak jó emlékei vannak, nem csak meccsek körítése, hanem általában a végeredmény miatt is, ugyanis a legtöbbször még akkor is sikerült nyerniük a borsodiak ellen, amikor nem voltak jó passzban – Mondhatjuk, egy időben mumusa voltunk a dióknak. Kétszer is rúgtunk nekik egy ötöst, de játszottunk velük egy 4–0-t is, az volt az utolsó bajnokim ellenük. Nekik is jók a szurkolóik, korábban előfordult, hogy nem volt ekkora vagy éppen semmilyen barátság a két brigád között – ez valószínűleg a táborok korösszetételétől is függ –, ám most szerencsére nagyon jóban vannak, úgyhogy biztos kiváló lesz a hangulat. Ez egy keleti rangadó, teljesen mindegy, hol áll a két csapat, mindenkinek fontos mérkőzés. Ahogy hallom, szépen fogynak a vendégjegyek is – mondta el Dombi Tibi.



Az NB I. 7. fordulójának programja:

Szeptember 22., péntek

20.00: Kecskemét–Mezőkövesd (Tv: M4 Sport)

Szeptember 23., szombat

14.30: Puskás Akadémia–Paks (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Szeptember 24., vasárnap

15.00: Fehérvár–ZTE (Tv: M4 Sport)

17.30: Ferencváros–Kisvárda (Tv: M4 Sport)