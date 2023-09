Sokan bele sem gondolnának, mekkora stáb dolgozik egy-egy sportklubnál. Korábban már bemutattuk a DVSC sajtófőnökét, Tóth Csaba Zsoltot, ám mellette immár 9 éve fáradhatatlanul Halmai Balázs is tevékenykedik a Vasutasnál. A fiatal kommunikációs és sajtómunkatárs a kezdetekről mesélt a Haonnak, s úgy fogalmazott, anno egy álma vált valóra azzal, hogy a Lokinál kezdhetett el dolgozni. – Magam is futballoztam, de nem igazán fogott meg. A mai napig bánom, mert mostanság is szoktam kispályázni. Tizenkét éves lehettem, amikor az Oláh Gábor utcai stadionba kimentem egy meccsre, azonnal beleszerettem a Vasutasba.

Később a Debreceni Egyetemen tanultam, amelynek gyakorlatát a DVSC-nél töltöttem. Olyannyira jól sikerült az az időszakom, hogy az akkori tulajdonos lehetőséget adott nekem, azóta igyekszem jól végezni munkámat.

Sokat segített, hogy a csapatban lévő futballisták azonnal befogadtak – kezdte.

Nagy a szerepük

Egy-egy futballista szerződtetésénél már csak a kész anyagokat látják a szurkolók az interneten, ám nem is sejtenénk, mekkora szerepe van a sajtósoknak abban, hogy mennyire gyorsan illeszkednek be a labdarúgók az adott környezetbe. Halmai Balázs portálunknak elárulta, miként zajlik egy transzfer háttérmunkája, illetve viccesen megjegyezte: gyakorlatilag kilenc éve nincs szabad hétvégéje. – Általában a stadionban szoktam kezdeni a napot, a csapat edzésére pedig már Pallagon vagyok.

Üresjáratok nem szoktak lenni, hiszen ha nincs is épp semmi, akkor is történhet valami váratlan. A hétvége teljesen más kávéház, gyakorlatilag nincs szabad hétvégém, de nem panaszkodom, ezt vállaltam. 4-5 órával hamarabb kint szoktam lenni a stadionban, hogy minden elő legyen készítve a kezdésre. Amikor például igazolunk egy játékost, nagy feladat hárul ránk.

Mi csináljuk vele az első anyagokat, az első pillanattól kezdve segítőkészek vagyunk – folytatta, s hozzátette: mindig jólesik neki, ha az első interjúban kiemelik a friss szerzemények, hogy otthon érzik magukat a cívisvárosban.

Csodás emlékek

Egy sajtós olyan helyekre juthat be, ahová csak kevesek. A DVSC ebben a kilenc esztendőben is játszott nagynevű klubokkal. Elég csak az olasz Torinóra vagy az AS Romára gondolni. Főleg utóbbi szerzett örök emléket Halmai Balázsnak, aki Olaszországban a valaha volt egyik legnagyobb futballedzővel készített közös fotót. – Benne vagyok egy ideje a szakmában, vannak fantasztikus emlékeim.

Az első nemzetközi idegenbeli meccset is a mai napig emlegetem. Amikor a Romával játszottunk, szerettem volna José Mourinhóval egy fotót készíteni, szerencsémre azonnal belement. Sose fogom elfelejteni, a valaha élt egyik legjobb trénerről beszélünk.

A Ferencváros idegenbeli legyőzésére a mai napig keresem a szavakat. Ott mindig különleges játszani, egészen más, mint bárhol máshol. Azt szoktam mondani, hogy testközelből átélni ezeket a pillanatokat fantasztikus, az pedig, hogy meg is örökíthetem az örömünnepet, felejthetetlenné teszi az egészet – fogalmazott. A szakember kiemelte, azon a rangadón is látszódott, van karaktere az együttesnek, amelyet az idei szezon kezdetére is sikerült átmenteni.

Halmai Balázs végezetül elmondta, remek úton jár a csapat, de korai lenne még azt kijelenteni, hogy a DVSC kihívhatja a bajnoki aranyért a Ferencvárost. Hangsúlyozta, mindenkinek át kell vennie Szrdjan Blagojevics vezetőedző filozófiáját: meccsről meccsre kell gondolkozni, szezon végén pedig meglátják, mire lesz elég. Szerinte óriási eredmény, hogy mindössze egy vereséggel kezdte a szezont a Vasutas, s biztos benne, hogy mindent meg fognak tenni a pozitív végkimenetelért.

Kiemelte továbbá, a folytatásban többnyire idegenben fognak játszani a bajnokságban, de 2023-ban még nem szenvedtek vereséget a piros-fehérek a Nagyerdei Stadiontól távol.