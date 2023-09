A vártánál talán nehezebben, de végül továbbjutott a Loki a Magyar Kupában, miután idegenben 2–1-re legyőzte az Eger együttesét szombat délután. Ahogy arról a Haon élő szöveges közvetítésében beszámoltunk, a könnyen felejthető mérkőzésen a hevesiek szerezték meg a vezetést, miután Balázs Patrik fejelt a debreceni kapu bal oldalába egy szögletet követően a 10. percben. A 36. minutumban aztán siker koronázta a hajdúsági erőfeszítéseket, a sérüléséből visszatért Ferenczi János beívelését a jó ütemben érkező Brandon Domingues bólintotta a kapuba.

Fordulás után is igyekezett nyomást gyakorolni ellenfelére a Vasutas, de sokáig meddő volt a vendégfölény. A meccs egyik legnagyobb helyzetét Dusan Lagator hagyta ki, egy szöglet utáni labda teljesen üresen talált az ötösön, de a védő luftot rúgott.

Lélekben sokan már talán a hosszabbításra készültek, amikor kicsikarta a győzelmet a Lokomotív: Ferenczi szögletét csúsztatta a hosszúba Olekszandr Romancsuk.

A hosszabbítás utolsó percében aztán majdnem kicsúszott a továbbjutás a debreceniek kezéből, mert Marko Milosevics és Romancsuk nem értette meg egymást, de a megszerzett labdát a hazaiak támadója a pálya göröngyének is köszönhetően az égbe lőtte, így továbbjutott a DVSC.

Jó ütemben érkezett

A debreceniek legjobbja a francia-portugál középpályás, Brandon Domingues volt, aki a gólja mellett hasznos mezőnymunkával vette ki a részét a továbbjutásból.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, örülök, hogy a rendes játékidőben ki tudtuk harcolni a továbbjutást – ismerte el a Haonnak a lefújás után a játékos. – A pálya és az időjárás sem könnyítette meg a dolgunkat, de a lényeg, hogy elértük a célunkat. A gólomnál szerencsém is volt, Ferenczi János remekül tekerte be a labdát, én jó ütemben érkeztem, és befejeltem a labdát a hálóba, a kapus már csak beleütni tudott – idézte fel a gólját Domingues, aki pár perc múlva akár már mesterhármasnál is tarthatott volna, ha egy kicsivel több szerencséje van. –

Amit a gólomnál Fortuna adott, utána visszavette…, a következő helyzetemnél Iváncsics Alex mutatott be bravúrt, a harmadiknál pedig a védő még bele tudott érni a pörgetésembe, így szöglet lett a lehetőségből.

Az edző azt kérte tőlem, hogy a tízes poszton futballozzak, de igyekezzek minél nagyobb területet bejátszani, felvállalni a cselezést, a lehető legtöbbször helyzetbe hozni a társaimat, és ha lehet, érjek fel a kapu elé a támadásoknál. De ahogy már említettem, nem volt egyszerű dolgunk, mert az ellenfél mélyen visszahúzódott a saját térfelére, és emiatt nem volt területünk – elemezte a középpályás, hangsúlyozva, a meccsre kitűzött céljukat elérték, a DVSC ott van a Magyar Kupa legjobb 32 csapata között.

A kupa negyedik fordulójának sorsolását hétfőn este tartják, melyet élőben közvetít majd az M4 Sport. A forduló játéknapja november elseje.